"Me veo bien, pero hay que esperar la lista" Deportes 29/03/2017 Darío Gutierrez Mayco Vivas nos contó sus sensaciones luego de la gira por Nueva Zelanda con Los Pumitas, aguardando por los convocados para el Mundial de Georgia.

Ampliar FOTO ARCHIVO BALANCE POSITIVO./ El pilar del CRAR hizo su análisis y espera la lista definitiva que irá a Georgia.

Al regreso de la gira que realizó el seleccionado argentino M20 por Nueva Zelanda, tuvimos la oportunidad de conversar con Mayco Vivas para conocer las impresiones del pilar rafaelino. El jugador del CRAR estuvo entre los 30 jugadores de Los Pumitas en lo que fue el periplo más importante, quizás el verdadero filtro de cara a la conformación de la lista, previo al Mundial juvenil de Georgia.

Desde Rosario, donde se entrena en el Pladar cuando no está con las concentraciones de la UAR, nos contó que "estoy bastante contento y cansado a la vez porque fue una gira dura. La verdad me sentí bien, físicamente sobre todo, con algunas cosas para mejorar. El primer partido fue el único partido que se nos escapó sobre el final, pero fueron todos duros".

En cuanto al desarrollo de esos encuentros, puntualizó que "los tres físicamente o aeróbicamente fueron muy duros. La velocidad con la que jugaban era mucha, la forma de pelear todas las formaciones, los rucks, no dejaban pasar ninguna".

En cuanto al estilo del equipo argentino, que intenta proponer el entrenador Gastón Conde, mencionó que "se está tratando de desarrollar un juego dinámico más por la parte de forwards, igual que los tres cuartos, con muchas destrezas. Estar siempre activo".

En cuanto a su participación y las conclusiones propias, manifestó que "fui titular en el primer partido (ante Hurricanes M20) y en los otros dos (Blues y Chiefs M20) suplente. Terminé con golpes sí, pero no lesiones. En el último partido lamentablemente hubo dos jugadores que se lesionaron, uno de ligamentos cruzados y otro creo que algo parecido, un wing y un ala".

Sobre lo que le gustaría evolucionar de su juego en este tramo decisivo hacia el Mundial Juvenil, expresó que "lo más a mejorar son las formaciones fijas, como el scrum. En algunos partidos me costó bastante adaptarme, hacer lo que tenía que hacer en la formación. Pero fue una cuestión de técnica y posiciones que se pueden corregir".

Sobre lo que vendrá, respondió que "ahora estoy en Rosario y dentro de una semana hay otra concentración, y después sale la lista".

Sobre sus expectativas en cuanto a dicha nómina que representará a nuestro país en el Mundial Juvenil, expresó que "la verdad me veo bien, pero vamos a ver cuándo dan la lista. Por ahora estoy entrenando acá en Rosario en el Pladar".