Capacitan en trastornos del espectro autista Información General 29/03/2017 Redacción La jornada estuvo a cargo de los integrantes del Instituto Glia y se llevó a cabo en el Jardín Materno Municipal Nº 2 “Magdalena Bruno”.

Ampliar FOTO MUNICIPIO CURSO./ Participaron docentes de los Jardines municipales.

Los docentes de los Jardines Maternos municipales participaron de una capacitación sobre trastornos del espectro autista (TEA) y a lo largo de toda una jornada de trabajo analizaron junto a especialistas en el tema diversas estrategias de trabajo en las aulas.

El encuentro se llevó a cabo el pasado viernes 17 de marzo en las instalaciones del Jardín Materno Municipal Nº 2 “Magdalena Bruno” y contó también con la presencia de los docentes que se desempeñan en el Jardín Nº 1 “Margarita Bochetto” y en el anexo de barrio Los Nogales del Jardín Nº 2.

La capacitación estuvo a cargo de los integrantes de Glia Rafaela, un grupo de profesionales con amplia experiencia en el trabajo terapéutico con niños y adolescentes, en especial con TEA, que trabaja en la difusión de la problemática y la importancia de hacerla visible en los diversos ámbitos de la comunidad.

Se trata de una iniciativa impulsada junto a la Secretaría de Educación, para dotar a los docentes municipales de herramientas que les permitan identificar casos y brindar respuestas acordes a las necesidades de los niños que puedan presentar este tipo de trastornos.

Los especialistas hicieron hincapié en advertir algunas señales de alerta que pueden presentarse entre los niños y niñas que asisten a los Jardines, tales como: no reacciona cuando se lo llama por su nombre; no mantiene contacto visual; tiene retraso en el desarrollo del habla; utiliza los juguetes como objetos, los alinea o los hace girar; realiza movimientos repetitivos (aleteo, balanceo, etc.); no muestra interés por los rostros de las personas; no juega con situaciones imaginarias; evita el contacto físico (abrazos, caricias, etc.); es solitario y evita juegos o actividades con sus pares. En este sentido, recomendaron realizar siempre la consulta a un especialista.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del secretario de Educación de la Municipalidad Jerónimo Rubino, quien destacó la labor realizada por el grupo Glia y subrayó la importancia de exteriorizar esta problemática, sobre todo, en los ámbitos educativos.

Glia tiene como objetivo promover el desarrollo físico-psíquico-afectivo-social y educativo terapéutico, así como el cuidado, contención e integración de niños, niñas y adolescentes, según sean sus capacidades, brindando un servicio con diferentes modelos de tratamiento ambulatorio y múltiples abordajes.

Cuenta con equipo formado por profesionales de las áreas de Psicología, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Psicomotricidad, Kinesiología, Acompañante Terapéutico y Docentes Especiales.

Su misión es dar respuestas a las necesidades mediante la eficiencia en el uso de recursos, para lograr favorecer el crecimiento profesional y humano, fortaleciendo vínculos y estimulando mejoras continuas.