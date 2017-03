Macrismo: política exterior Notas de Opinión 29/03/2017 Rodolfo Zehnder Leer mas ...



NOTA II



4) Un gigante contradictorio. Es probable que el macrismo se decida a mantener y fomentar la relación con China, tratando de no entrar en la incipiente confrontación del gigante asiático que Trump parece alimentar aunque sólo pase de amenazas verborrágicas. De todos modos, hay señales de alerta en esta relación, en tanto el ímpetu de crecimiento del PBI chino se ha frenado, y la magnitud de nuestras exportaciones corre peligro de achicamiento. Complica más el panorama el fuerte déficit comercial con China, que sigue inundando (¿hasta cuándo?) el mundo con sus productos; déficit que el macrismo no parece encontrar la fórmula para disminuir, aunque comenzó a desarrollar, como paliativo, una política de acrecentamiento del caudal turístico chino hacia nuestro país. Respecto de la cuasi “misteriosa” base (¿sólo científica?) de China en Neuquén, el macrismo decidió no romper lanzas y asegurar su continuidad, en un acto de crudo realismo, si bien logró mejorar los términos del acuerdo; de todos modos, la construcción de dicha base, de ignotos beneficios para nuestro país, se constituye en un potencial punto de conflicto con el bloque occidental aliado a Washington.

5) La vieja y adormecida Europa. El grado de incertidumbre que aqueja en especial a la Unión Europea, cuya subsistencia se discute cada vez más entre los europeos, conduce también a la falta de definiciones en este punto. No obstante, la administración Macri optó por acelerar la firma de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, que ya lleva años de discusión y de falta de resolución. Por otra parte, la posibilidad de que en Francia, Alemania y Dinamarca advengan gobiernos de tinte conservador y nacionalista, sin duda que no condice con el diagnóstico inicial de Macri de una Argentina plenamente integrada a un mundo cada vez más globalizado; a un mundo que, como se ve, en lugar de integrarse cada vez más tiende a generar actitudes centrífugas. El macrismo, ávido de recursos para el desarrollo, se ha ocupado en tratar de lograr inversiones de capitales españoles, franceses, alemanes y del Reino Unido (inaugurando así una nueva relación con este país), cuyos resultados aún están por verse, aunque el reciente anuncio de inversiones británicas parece marcar el camino elegido, haciendo suponer que el Brexit puede ser beneficioso para Argentina.

6) El continente explotado y olvidado. Africa, el gran continente olvidado, no parece tampoco estar en la mira directa de la nueva administración, si bien ya hay muchas voces en la diplomacia argentina que alertan, con entusiasmo, acerca de la posibilidad de acrecentar vínculos comerciales e incrementar nuestras exportaciones. No olvidemos que Nigeria es el país que ostenta la mayor tasa de crecimiento del producto bruto, de dicho continente, y si bien han fracasado algunos intentos de aumentar el intercambio comercial (Angola, por ejemplo), la relación con determinados países africanos merece tener un carácter casi prioritario, por su potencialidad, lo cual todavía no se avizora.

7) Otra gran posibilidad: El Sudeste Asiático. Esta es otra área de gran desarrollo y crecimiento, que merece ser explorada, y respecto de la cual se registran, por el momento, muy tibios avances, que no se han traducido aún en hechos concretos. Resultaría imperioso incrementar los contactos con Corea del Sur, no sólo comerciales sino científico-tecnológicos, en tanto es un país con un altísimo grado de avance en áreas estratégicas y que realmente vive en el siglo XXI; sin olvidar a países como Vietnam, que, al igual que China, sin perjuicio de su comunismo ideológico y político, no ha dudado en incorporar elementos y valores del capitalismo, como única manera de mejorar sustancialmente su economía devastada por la guerra, objetivo que sin duda está consiguiendo.

8) La India en la mira. El gigante indio, el mayor productor de ingenieros en sistemas informáticos del mundo, y el de mayor población a partir del 2050, y en el cual se ha preocupado el macrismo en fijarse, es sin duda una fuente formidable de posibilidades para nuestro país, no sólo en el aspecto comercial sino también en el avance científico y acceso a tecnologías de punta. Es quizá el gran desafío a emprender, pletórico de posibilidades aún no exploradas, ya que el contacto por el momento –tradicionalmente fue así- es mínimo, (quizá por el abismo cultural que nos separa), si bien, como dijimos, parece estar definida una política de acercamiento de mutuos beneficios. Dependerá fundamentalmente de Argentina que tal política se lleve a cabo, o quede –como tantas veces ha sucedido- en el terreno de las intenciones.

En síntesis: el mundo es un rompecabezas. Lo que ayer era hoy no lo es tanto, y la incertidumbre cabalga sobre inequidades cada vez mayores, y un creciente desarrollo del tráfico de armas, de personas (migraciones cada vez más frecuentes y campo propicio para explotadores), y drogas, así como del terrorismo, del cual ningún país está exento. Las esferas de poder varían, nada es estable, y ante tamaño desorden los Estados se van manejando con cada vez mayores cuotas de pragmatismo, y no de principios. El macrismo parece haber tomado nota de esta situación, y por tanto es comprensible su, de algún modo, política de “esperar los acontecimientos”, ver cómo se va reacomodando el tablero internacional. Ello no significa ausencia de política exterior expresa, como criticó un eximio excanciller, sino más bien una actitud de prudencia, de no jugarse cartas enteras porque, como dice el vulgo, no se sabe bien “cómo viene o vendrá la mano”. Claro que, en un mundo tan dinámico, donde la celeridad y profundidad de los cambios es una característica insoslayable, como en una partida de ajedrez es conveniente mover las piezas, con jugadas tácticas pero teniendo en cuenta la estrategia para llegar a un resultado apetecible. Ello exige un profundo conocimiento de la realidad y dinámica del mundo contemporáneo, de la relación de fuerzas, y tal conocimiento no parece haber estado presente a menudo en la historia argentina, más acostumbrada a actuar y reaccionar según determinadas situaciones y estímulos, y estertóreos manotazos de ahogado, zigzagueando sin rumbo fijo, cayendo a veces en ideologismos estériles, renuente a trazarse objetivos claros y a largo plazo, y a desarrollar las políticas adecuadas en consecuencia, sea cual fuere el gobierno de turno.

(*) Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la Asociación Argentina de Derecho Internacional, y el Centro de Estudios Internacionales de la UCSE/DAR.