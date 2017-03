Cuatro equipos de la ARB en el torneo U17 Deportes 29/03/2017 Redacción BASQUETBOL

Ampliar FOTO PRENSA BEN HUR SUMA PARTICIPACION./ Ben Hur informó que jugará Provinciales en 3 categorías.

La Federación Santafesina informó que serán 50 los elencos participantes en la Liga Provincial de Formativas Sub 17. Las instituciones finalizaron el proceso de inscripción y el próximo sábado 1° de abril, a las 10:30 en El Tala de Rosario, se procederá al sorteo de zonas y a la designación de sedes. Cuatro serán los equipos que representarán a la Asociación Rafaelina: Libertad de Sunchales, Argentino Quilmes, Sportivo Ben Hur y 9 de Julio.



BEN HUR EN TRES CATEGORIAS

Después de varias temporadas, Ben Hur participará con tres divisiones en los torneos organizados por la Federación de Básquet de Santa Fe. informó en parte de prensa. En esta edición, los equipos U13, U15 y U17 serán quienes representarán a Ben Hur. La primera etapa clasificatoria donde se enfrentarán, cada zona, en partidos de ida y vuelta comenzará entre los meses de mayo y junio, según la categoría.

Este será el cronograma inicial para cada división. U13: Ida 3 y 4 de junio. Vuelta 1 y 2 de julio.

U15: Ida 24 y 25 de junio. Vuelta 29 y 30 de julio. U17: Ida 13 y 14 de mayo. Vuelta 27 y 28 de mayo.



PROGRAMA EN FORMATIVAS

La segunda fecha del torneo de los chicos de la ARB tiene esta programación: Sábado, a las 10:00: Independiente vs. Libertad (U13, U17, U15 y U19); Peñarol vs. Unión de Sunchales (U13, U17, U15 y U19); Argentino Quilmes vs. 9 de Julio (Premi, mini, U13, U17, U15 y U19) y Ben Hur vs. Atlético (Premini, mini,U13, U17, U15 y U19). Libre: Libertad "B".

Categoría U12: primer Encuentro Oficial domingo, a las 9.30 (En Ben Hur): Unión de Sunchales, Argentino Quilmes, Independiente y Sportivo Ben Hur. Domingo, a las 9.30 (En Atlético): Libertad de Sunchales, Peñarol, 9 de Julio y Atlético.

Escuelita y Nene Básquet: domingo, a las 9:30 (en 9 de Julio): 9 de Julio, Libertad, Quilmes y Unión. El Encuentro entre Atlético, Peñarol, Ben Hur e Independiente se postergó para el domingo 9 de abril.