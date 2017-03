Miércoles a toda política Locales 29/03/2017 Darío H. Schueri Radicales y peronistas comienzan a definir este miércoles el camino rumbo a las elecciones de medio término 2017.

Ampliar FOTO ARCHIVO JOSE CORRAL. El líder del radicalismo.

Los sesenta convencionales radicales decidirán de qué manera habrán de pararse orgánicamente frente a los desafíos electorales de Agosto y Octubre, toda vez que desde el 2015 la alianza nacional Cambiemos junto al PRO de Mauricio Macri introdujo una cuña en la coalición que los radicales integran en el FPCyS que desde hace 20 años co-conducen con el socialismo y otros partidos, caso el histórico PDP.

El Intendente de Santa Fe, José Corral es el presidente de la UCR nacional, que en su Convención nacional de fines de abril en La Plata ratificará la pertenencia radical en Cambiemos. Pero su Partido en Santa Fe, como dijimos, forma parte del FPCyS.

Hoy Corral y el sector que lidera, Universidad, junto al Movimiento de Afirmación Radical (M.A.R) conducido por el presidente del radicalismo santafesino Julián Galdeano (junto a Santiago Mascheroni) adscriben fervientemente a Cambiemos, a tal extremo que el propio Gobernador Miguel Lifschitz sentenció hace un tiempo atrás que “a Corral no lo contamos más en el Frente Progresista”.

Solo la línea NEO (Nuevo Espacio Organizado) presidida por el Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y liderada por los senadores Felipe Michlig (San Cristóbal), Rodrigo Borla (San Justo) y Orfilio Marcón (Gral Obligado) junto al Vicegobernador Carlos Fascendini, el ex Vicegobernador Jorge Henn y varios diputados, está indisolublemente junto al socialismo en el FPCyS.

Con este panorama de presencias duales, el máximo órgano partidario deberá encontrar hoy un punto de encuentro equidistante para no romper relaciones entre ellos. Tal como anticipáramos hace unos días, la fórmula salomónica a

emplear sería la de ratificar en el documento final la pertenencia del Partido en el FPCyS, dejando en libertad de acción a aquellos afiliados que quieran participar y apoyar la/s lista/s de diputados nacionales de Cambiemos, sin sanción partidaria alguna.

De la misma manera, se le pedirá a la Convención nacional de La Plata que haga lo mismo, pero a la inversa, esto es, no sancionar disciplinariamente a los afiliados que participen y apoyen la lista de candidatos a Diputados nacionales del Frente Progresista (o como se llamare).

Para las boletas de pueblos y ciudades donde se renovarán concejos municipales por mitades, se elegirán 12 Intendentes y Comisiones Comunales, los diferendos quedarán zanjados con la presencia de partidos locales para la ocasión que contendrán a radicales de uno y otro sector.



SENADORES CON

CANDIDATA PROPIA

Los once senadores del peronismo habrían acordado llevar como primera candidata a Diputada nacional a la jueza penal rosarina Alejandra Rodenas, cuyo apellido está ligado históricamente al peronismo rosarino a través de su padre. Rodenas renunciaría al cargo de jueza para entrar a la arena política, entre otros motivos porque está a punto de jubilarse.

La magistrada contaría con el respaldo de las ligas de intendentes y presidentes comunales peronistas, quienes sugerirían los nombres para el segundo y tercer lugar en la lista, respectivamente. De esta manera, el peronismo -o al menos una parte- saldría a contrarrestar lo que hoy día es la única candidatura que ostenta públicamente el Partido Justicialista: la de Agustín “Chivo” Rossi.

Uno de los jefes peronistas, el ex – candidato a Gobernador y actual senador nacional Omar Perottti opina que “lo primero es consolidar el espacio territorial, y para ello es clave que los actores distritales jueguen; para ello tiene oficio, experiencia y ambiciones. Lo mismo tenemos que hacer con los gremios, a quienes también se invitará a participar”.