Preocupación de los productores Locales 29/03/2017 Redacción CRISIS HIDRICA

Ampliar FOTO ARCHIVO INQUIETUD. Según los productores los trabajos no se están realizando.

Días atrás se reunieron en la localidad de San Antonio los integrantes de la Comisión de Seguimiento de Autoconvocados Cuenca Vila Cululú para analizar y debatir sobre la situación hídrica en el departamento Castellanos, luego de las inundaciones de comienzos de año. Estuvieron presentes representantes de Ataliva, Bauer y Sigel, Castellanos, Colonia Bigand, Fidela, Coronel Fraga, Eguzquiza, Josefina, Lehmann, Marini, Rafaela, Ramona, Presidente Roca, San Antonio, Saguier, Vila y Villa San José.

En la oportunidad se analizó la marcha de las obras de saneamiento comprometidas por el gobierno provincial, el funcionamiento de los Comités de Cuenca de la región y otros temas. Por lo que pudimos indagar los presentes coincidieron en que los trabajos prometidos en esta emergencia y en el corto plazo no se están ejecutando, salvo un par de acciones en dos o tres distritos.

Para conocer más detalles dialogamos con Javier Mondino, productor de Vila y uno de los representantes de la comisión, quien afirmó que “nos estamos reuniendo periódicamente, la reunión fue numerosa, estuvieron prácticamente todos. Estamos muy preocupados sinceramente”.

Respecto de las tareas que se anunciaron el productor fue concreto: “estuvimos hablando también con gente de Ataliva y pudimos corroborar que no se hizo nada. Se trajo una máquina que no se puso en marcha, primero porque faltaba el maquinista y después se rompió, se la llevaron y no hicieron nada. Esas son las cosas que nos preocupan, seguimos dando vuelta sobre la misma historia. Se trabajó en obras muy pequeñas como en Roca, que está bien que se haya hecho, pero sobre el Vila – Cululú todavía no hay nada”. Y profundizó Mondino expresando que “Gandolfo en una oportunidad nos mencionó que él sabía bien qué había que hacer, saben bien sobre la situación. Pero no sabemos qué es lo que está pasando que no ponen manos a la obra”.

Sobre la situación hídrica hoy en el corazón del departamento manifestó que “el agua escurrió de manera importante. Hace 60 días que prácticamente no hay lluvia. Lo que nos preocupa también y lo hizo saber gente de Josefina, Bauer y Sigel y otros es el agua que sigue viniendo de Córdoba. El agua sigue cruzando el interprovincial, que tendría que haber sido sometido a un alteo, cosa que no se hizo. La gente de Córdoba vino a inspeccionar ese alteo y reconoció que faltó una parte de hacer".

Debido a esta situación los productores solicitaron una audiencia con el gobernador Miguel Lifschitz y se aguarda una respuesta para coordinar el encuentro.