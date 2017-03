Cartelera de Novedades Policiales 29/03/2017 Redacción Leer mas ...

HABERES NACIONALES

A continuación el calendario completo de pagos de haberes nacionales correspondiente al mes de marzo 2017.

* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de $ 7.266, documentos terminados en 8 y 9, a partir del 29 de marzo.



CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 1 de abril con la animación de "Auténticos del Ritmo". Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.



TRAMITES

GRATUITOS

* La ANSES recuerda que todos los trámites que se realizan en el organismo previsional son absolutamente gratuitos. Además, no se efectúa asesoramiento domiciliario ni se solicita información personal de ningún tipo (números de tarjetas de crédito, recibos de sueldo, documentos u otros) en forma telefónica. Esto abarca a todas las prestaciones que otorga la ANSES incluyendo jubilación y pensión, Argenta y otras.

Cabe destacar que la ANSES no envía agentes a los hogares para informar sobre la Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Las opciones para asesorarse y adherirse al programa son desde el sitio web www.anses.gob.ar/reparacionhistorica, telefónicamente al número gratuito 130 o presencialmente en las oficinas de atención.



HUELLA

DIGITAL

* La ANSES recuerda que, para adherirse al Programa de Reparación Histórica, jubilados y pensionados deberán registrar su huella digital en oficinas de la ANSES previa solicitud de turno en www.anses.gob.ar. Es importante destacar que aquellos que ya hubieran registrado su huella anteriormente no deberán repetir el trámite.

Los abogados que representan a los jubilados o pensionados dentro del Programa de Reparación Histórica sí o sí deberán realizar el registro en las oficinas de la ANSES, también con turno previo. Para ello, deberán ingresar en www.anses.gob.ar, sección Turnos Online, elegir Solicitar turno, opción Mi Huella y optar por el trámite Mi Huella - Enrolamiento. Posteriormente, indicarán su número de CUIL, sus datos de contacto y harán clic en Continuar.



RECONOCIMIENTO

DE SERVICIOS

* El Reconocimiento de Servicios es el comprobante formal de la acreditación, ante la ANSES, de los servicios con aportes desempeñados y declarados por un trabajador, ya sea en relación de dependencia o de manera autónoma. El trámite puede solicitarse en cualquier momento, previa solicitud de turno al número gratuito 130 o en www.anses.gob.ar.

De esta manera, los años trabajados formarán parte de la historia laboral, lo que permitirá a la persona adelantar parte del futuro trámite jubilatorio.

Es importante resaltar que el titular tendrá que acreditar sus datos personales y los de sus relaciones familiares en la Base de Datos de Personas (ADP) del organismo, mediante la presentación de la documentación correspondiente en cada caso, sin turno previo.