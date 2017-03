Completan la segunda Deportes 29/03/2017 Redacción LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

Esta noche, desde las 20:45 hs, La Hidráulica y Atlético de Rafaela jugarán en Frontera el postergado del domingo último (por lluvia), juego correspondiente a la 2ª fecha del Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

La ‘Crema’, que debutó ganando, intentará alcanzar a los líderes 9 de Julio, Ben Hur y Unión de Sunchales, que suman puntaje ideal. Por su parte los locales buscarán su primera alegría tras perder en Clucellas por la primera fecha.

Sergio Rusch será el árbitro principal del cotejo de hoy, quien estará acompañado por Panizza y Córdoba como asistentes.

El tercer capítulo del Apertura se jugará íntegramente el próximo domingo con la siguiente programación: 16 hs: Ben Hur vs Ramona, Sportivo Norte vs La Hidráulica, Atlético de Rafaela vs Humberto, Florida vs Quilmes, Unión vs 9 de Julio, Brown vs Ferro; 18 hs Peñarol vs Libertad.



Las Posiciones: 9 de Julio 6 puntos; Ben Hur 6; Unión 6; Sportivo 4; Florida 4; Atlético 3; Peñarol 3; Libertad 1; Humberto 1; Quilmes 1; Brown 1; La Hidráulica 0; Ramona 0; Ferro 0.