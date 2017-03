La AFA elige a "Chiqui" Tapia como presidente Deportes 29/03/2017 Redacción Leer mas ...

La AFA volverá hoy a tener un presidente electo, cuando se realice la Asamblea Extraordinaria que nombrará a Claudio "Chiqui" Tapia en el cargo por los próximos cuatro años. La Asamblea Extraordinaria se realizará a partir de las 16:00 en el complejo de Futsal del predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza, en donde estarán los 42 dirigentes habilitados para sufragar.

La única lista que se presentó a las elecciones fue la que encabeza Tapia, y que lleva como vicepresidentes a Daniel Angelici (Boca), Hugo Moyano (Independiente) y Guillermo Raed (Mitre de Santiago del Estero).

Si bien se estima que Tapia será elegido por la gran mayoría de los dirigentes del fútbol argentino, no es descabellado pensar que puede haber abstenciones, dado que algunos clubes no estaban de acuerdo con la lista.

Es que poco antes de presentarse la lista de Tapia, encabezados por River y San Lorenzo, otros clubes estaban con intenciones de presentar una opción alternativa, algo que finalmente no se concretó.

Después del vergonzoso 38 a 38 de diciembre de 2015, los asambleístas volverán a votar a sobre cerrado y con cuarto oscuro, en la segunda elección que se realiza tras la muerte de Julio Grondona, quien permaneció 35 años en el cargo.