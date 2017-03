Un torneo con cambios en el Midgets del Litoral Deportes 29/03/2017 Redacción EL PROXIMO DOMINGO SE CORRERA EN VILA

Ampliar FOTO MIDGETS SANTAFESINO AGUSTIN BONOMO. Continuará luciendo el número 1 en el Midgets del Litoral.

El próximo domingo 2 de abril, la categoría Midgets del Litoral pondrá en marcha el Torneo Oficial "50º Aniversario de la Asociación Midget del Litoral" en el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila.

Será la primera de una serie de 12 fechas de una temporada que presentará varios cambios en el Reglamento de Campeonato, que volverá a disputarse con la modalidad de "play off", con una etapa regular de ocho carreras y una definición de cuatro pruebas que servirán para coronar al monarca de 2017.

La actividad en pista se iniciará con las pruebas libres, que se desarrollarán en tandas de ocho autos y con un máximo de cinco vueltas. Una vez terminada esa instancia preliminar los autos deberán ingresar al parque cerrado.

Posteriormente se llevarán a cabo las series clasificatorias de ocho máquinas como máximo y a 8 vueltas, en una cantidad que se determinará tras conocerse la nómina de inscriptos. Como ocurrió en el certamen anterior, las grillas estarán integradas por cuatro autos por fila.

Para conformar el ordenamiento de la primera, tercera, quinta y séptima competencia de la etapa regular, como así también el de las cuatro del "play off" -novena, décima, undécima y duodécima- se aplicará el sistema de sorteo.

Finalizadas las series clasificatorias se disputarán las cuatro semifinales, con grillas que serán conformadas en filas de 4 máquinas, siendo el número máximo de 16 participantes y con un total de 12 vueltas.

La final se realizará con un máximo de 16 participantes, que surgirán de la siguiente manera: los clasificados del 1º al 3º de cada semifinal largarán la final, los clasificados del 4º al 11º de cada semifinal conformarán las dos prefinales que se disputarán a 12 vueltas cada una y con 16

participantes como máximo obteniendo el 1° y 2° clasificados la posibilidad de largar la final.

En relación con el "play off" o etapa de definición, lo disputarán un total de 16 participantes, los que saldrán de los pilotos ubicados del 1º al 16º lugar en el campeonato al cabo de la octava fecha o etapa regular; además se incorporarán a esta instancia 4 participantes de último momento, siendo los que más puntos obtengan al finalizar la undécima competencia.

A manera de castigo a los pilotos que ganen carreras y a los efectos de lograr un mayor número de vencedores a lo largo de la temporada se obligará a los mismos a largar últimos en sus respectivas series por una competencia.



PRIMERA FECHA

Como quedó expresado, el Torneo Oficial "50º Aniversario de la Asociación Midgets del Litoral" se iniciará el próximo domingo 2 de abril en Vila.

Se utilizará el tradicional circuito "Juan F. B. Basso", ubicado en el predio "Octavio Bessone" y asumirá la doble responsabilidad, de organizadora y fiscalizadora, la Asociación Midgets del Litoral.