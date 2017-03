El Gobierno ofertó suba del 25% a los docentes Locales 28/03/2017 Redacción El Gobierno provincial propuso a gremios docentes un 25% de aumento salarial, el mismo que aceptaron UPCN y ATE. Desde Amsafe manifestaron que, sin el Fonid, el impacto real es del 23%. Las bases tienen la decisión.

Ampliar FOTO LA CAPITAL PARITARIA. Representantes del Gobierno y de los maestros en la reunión.

El resultado de la paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes aún parece incierto teniendo en cuenta que en la reunión que terminó anoche las autoridades de Amsafe, Sadop y otras entidades sindicales no se mostraron conformes con la propuesta de aumentar el salario de los maestros santafesinos un 25 por ciento en tres tramos, una oferta similar que aceptaron los estatales de UPCN y ATE.

Más allá del escaso entusiasmo de los dirigentes gremiales, el ofrecimiento será sometido a la votación de las bases y el viernes próximo se realizarán las asambleas provinciales en las que se resolverá si aceptan o no la propuesta salarial. "Este ofrecimiento no nos conforma", sostuvo la secretaria General de Amsafe, Sonia Alesso, cerca de las 21:00 tras un extensa reunión con los funcionarios provinciales.

Al igual que la oferta a los estatales, el 25 por ciento de incremento salarial para los maestros se desglosa de la siguiente manera: un 4% en febrero, un 13 en marzo y un 8 en julio. Según Alesso, esta cifra no alcanza un 25 sino un 23%. "No estamos acercando posiciones, la propuesta es igual que la de los estatales en porcentaje pero en el bolsillo da 23", indicó la secretaria General de Amsafe, quien agregó que es por un "tema técnico de cómo juegan las cifras en el salario".

"La decisión del Poder Ejecutivo plasmada en el acta paritaria consiste en un ofrecimiento que alcanza un porcentaje de aumento del 22,5% en el salario de bolsillo para el caso del cargo de maestro de grado con antigüedad mínima", sostuvo Amsafe en un escueto comunicado difundido anoche. De todos modos, afirmó que "la propuesta será evaluada por los compañeros en cada escuela, y la Asamblea Provincial -que será convocada el viernes 31 de marzo a las 10:00 donde se resolverá la aceptación o rechazo de la misma".

La nueva reunión paritaria se inició en la ciudad de Santa Fe a las 17:00 y se prolongó hasta pasada las 20:30, lo que deja entrever las dificultades para avanzar hacia un acuerdo. En este marco, los dirigentes gremiales deslizaron que las negociaciones se pueden trabar debido a que el gobierno provincial presentó el porcentaje de aumento de salarios sin incluir lo que se recibe desde el gobierno nacional en concepto de Fondo de Incentivo Docente (Fonid). Como publicó La Capital, el dato no es menor considerando que un salario de 10 mil pesos se eleva a 12 mil con el Fonid. Así, si sobre eso se aplica el 25 por ciento de aumento, el resultado no es el mismo que si se aplica sobre 10, es decir sin el Fonid.

En el caso de las escuelas públicas, los alumnos ya sufrieron siete días de paro desde que se inició el ciclo lectivo el pasado lunes 6 de marzo. Así, en tres semanas de clases apenas tuvieron siete días ya que también hubo un feriado.



PARITARIA

NACIONAL

Diputados opositores recibieron ayer a representantes de gremios docentes para transmitirles su apoyo en medio del conflicto salarial y anunciaron la presentación de un proyecto de resolución en que le exigen al gobierno el restablecimiento de la paritaria nacional docente en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. El proyecto de resolución, respaldado por las organizaciones sindicales CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA, también comprende el pedido a favor de la "continuidad de los planes de formación docente" y el aumento del presupuesto educativo.