Kosacoff se refirió a la estructura productiva en el inicio del seminario Locales 28/03/2017 Redacción El economista inició el curso de jornadas teórico prácticas orientadas a dirigentes institucionales y público interesado en temas económicos. "La ciudad no puede estar ajena al contexto local e internacional, más afectado por estas cuestiones climáticas que no les han favorecido", expresó Kosacoff.

Ampliar FOTO JORGE BARRERA EN ORATORIA. El prestigioso economista brindó detalles muy específicos sobre la realidad económica nacional.

Se puso en marcha ayer el ciclo de conferencias de especialistas en temas académicos y de actualidad denominado Seminarios actualización temática 2017, donde la primera propuesta fue la “Estructura Económica Argentina: Dinámica de cambio estructural y estrategias empresariales”, que estuvo a cargo del Premio Konex de Platino en Desarrollo Económico y ex Director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Dr. Bernardo Kosacoff.

Esta serie de seminarios son organizados por la Universidad Nacional de Rafaela, una propuesta que cuenta con la adhesión de la Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales y del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

En este primer encuentro teórico práctico en el Auditorio del CCIRR (hoy se lleva a cabo el segundo), la charla fue estructural y describió cómo se modificó la estructura productiva argentina en los últimos 25 años y en particular cómo la gente puede desarrollar la base de negocios en contextos con tan alta incertidumbre, tanta volatilidad y baja calidad institucional. A grandes rasgos se trató de ver que lo que sucedió con la dinámica de los cambios estructural de la economía argentina.

En la presentación del seminario, Rubén Ascua, el rector de la UNRaf, se refirió a la participación de Kosacoff y dijo que "es muy valioso para los rafaelinos, en un momento en el cual la economía se vincula con la producción, con la comercialización, con los servicios, con el empleo, con el desarrollo a nivel de una sociedad y ciudad como la nuestra. Con una zona de influencia, con nuestra Universidad que ha empezado a transitar el camino de lo que significa la rafaelinidad: es decir, tratar de vincular aquellos activos con los que contamos con potencialidades que nos brinda tener una universidad nacional en nuestra ciudad. Este es un seminario de los muchos que intentamos y que vamos a organizar de común acuerdo con las instituciones y los actores locales que permitan desarrollar temas y a su vez introducir nuevos interrogantes que puedan ser abordados de una manera científica, con cierta metodología que permita el análisis serio. En ese sentido, la universidad tiene que cumplir un rol y ese rol es el de ofrecer y generar conocimientos y a su vez tratar de vincularlos con otras instituciones que nos permitan acceder de una manera más accesible y económica, y más eficiente a nuevos conocimientos. Este es un tema, el del desarrollo productivo de la economía argentina en las últimas décadas, como la potencialidad del mismo, que a su vez servirían al análisis y mejorarían la situación, al menos indirectamente, por parte de nuestros agentes y empresarios". Advirtió y agregó al respecto que "empezamos el año con mucho entusiasmo y creo que vamos a potenciar los lazos de cooperación y a su vez generar alguna oferta atractiva, no sólo para aquellos jóvenes que terminan la secundaria, sino también para aquellos que pretenden una formación continua y un acceso a nuevas tecnologías y nuevos conocimientos", contempló.

Recordemos que el objetivo general del curso es analizar los cambios en la estructura productiva Argentina entre 1958 y 2016, donde se estudian los efectos sobre la estructura económica resultantes de la implementación de programas de políticas económicas en la Argentina en las últimas cinco décadas, evaluando la finalización del proceso de sustitución de importaciones y su transición a una economía abierta. A su vez, el curso está planteando presentar la evolución del panorama empresarial argentino, haciendo hincapié en las políticas desarrolladas por el Estado y las diferencias en el comportamiento de empresas nacionales, transnacionales y pequeñas y medianas (PyMEs) en términos de empleo, producción y visión exportadora.

Los Seminarios que se realizaron durante todo el año pasado tuvieron una importante asistencia en cada oportunidad, donde la última edición fue en noviembre con la presentación del reconocido arquitecto Ricardo Blanco, unA de las figuras más emblemáticas del diseño industrial argentino.