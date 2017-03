Tres años en suspenso por robo de financiera Policiales 28/03/2017 Por: Javier Alfonso DETENIDOS POR EL ROBO EN SUNCHALES

Ampliar FOTO ARCHIVO PRESOS. Dos supuestos ladrones al ser detenidos por la PDI.

En la mañana de la víspera, a partir de las 11, en la sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales locales, se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares junto a un juicio abreviado, a dos de los implicados en el robo a la sucursal de la financiera “Finan-Ya” de la ciudad de Sunchales.

En un rápido juicio abreviado, los detenidos por el hecho fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional, es decir en suspenso.

Traducido, esto significa que por el acuerdo alcanzado entre el fiscal de la causa Gustavo Bumaguín y el defensor de los imputados, Carlos Farías Demaldé -en un acuerdo homologado por la jueza de IPP Cristina Fortunato- quienes participaron de ese importante robo a mano armada, por el momento no irán presos sino que quedarán en libertad.

La calificación penal del hecho atribuido a los condenados en este juicio abreviado, A. G. Clausen alias “Lalo” y N. A. Schweda alias “Chunino” es la de ser coautores de “robo calificado por el uso de arma, cuya actitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada”.

En tanto que Leandro Jesús R., portador del revólver utilizado en el momento del atraco, continúa prófugo de la justicia.

La razón de la pena de ejecución condicional para ambos condenados, fue la de no poseer antecedentes penales condenatorios.



EL HECHO

Dos hombres fueron detenidos el viernes 24 de marzo por personal de la Unidad Investigativa de la Policía de Investigaciones de Rafaela (PDI), en el marco de la investigación del robo calificado ocurrido en la tarde del jueves 23 en el local de la financiera Finan Ya, ubicada en Alberdi Nº 74 de la ciudad de Sunchales.

El asalto se produjo momentos antes del cierre de la mencionada financiera, cuando ingresaron tres hombres fuertemente armados, sometiendo a los empleados y a un cliente que se encontraba en ese momento, para luego hacerse con una importante suma de dinero (una fuente ligada a la investigación deslizó que sería alrededor de $ 130 mil) y darse a la fuga presuntamente a bordo de motocicletas.

