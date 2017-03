Poco margen y poco oxígeno

Cada vez que el calendario impone subir a los 3.650 mts de La Paz, sobran los argumentos científicos y emocionales, para justificar algún traspié deportivo. Este equipo que ahora dirige Edgardo Bauza, ya tuvo escollos insalvables en lo que va de la actual Eliminatoria y paradójicamente, todos fueron en el llano, ratificando entonces, la falta de cohesión colectiva y equivalencias individuales. Las estadísticas son poco piadosas paras ensayar algunos atenuantes, dos derrotas en nuestro país con Ecuador (en tiempos de Martino) y ante Paraguay, más el baile en Bello Horizonte, con el actual líder de la competencia.Está claro que no es necesario poner a prueba los cambios metabólicos que se producen en el techo del Altiplano para aceptar por sus consecuencias, una derrota; Argentina se ha desdibujado en otras condiciones geográficas y en varias oportunidades, contra equipos potencialmente no tan poderosos. Las ambigüedades del último jueves, se han agotado en su análisis; los 3 puntos conseguidos mano a mano con un rival directo, pueden llegar a convertirse en clave cuando tiren los números finales, eso sí, el funcionamiento albiceleste, quedó aplastado por las críticas de todos los sectores, excepto, las de un entrenador que se ha convertido en el único vocero de este ciclo.Nada sabemos de lo que opina Lionel Messi, en tanto capitán del equipo, o Javier Mascherano, referente histórico que por otra parte, no se alistará esta tarde por haber acumulado amonestaciones. Es probable que en estos contextos, el silencio contribuya a bajar la temperatura de un debate que exacerbado desde el propio plantel, podría terminar de separarlos con la afición. Poco margen en todo sentido, para pasear por la calles de La Paz, la delgadez de un proceso por ahora, signado por las controversias y la carencia de ligazón con la historia de esta camiseta.Pasaron 12 años de aquel resultado con el que Argentina estaba puntero camino a Alemania, ese equipo dirigido por José Pekerman ganaba por 2 a 1 por última vez. Muy pocos años si se relacionan con que antes de aquella victoria la anterior databa de 32 años. También camino hacia el Mundial de Alemania, pero del 74. Entonces, fue con un 1-0 el 23 de septiembre de 1973 y con gol del sanjuanino Oscar Fornari a los 18', con un equipo alternativo (lo dirigió Miguel Ignomiriello, pero el DT oficial era Enrique Sívori). Y la primera había sido 8 años antes. El 29 de agosto de 1965 con un 2-1 conseguido por el artillero Luis Artime con sus goles a los 31' (el 1-0) y 84' para gritar victoria con el equipo que dirigía el Toto Lorenzo rumbo a Inglaterra 66. Aquellos once: Roma, Ramos Delgado, Leonardi, Diez, Rattín, Varacka, Luna, Albretch, Artime, Ermindo Onega y Más. Pero volvamos al 2005, luego de ese partido la selección fue otras dos veces al Hernando Siles y la siguiente quedó en la historia por la dureza del resultado y el nombre del entrenador. El 1º de abril de 2009, camino a Sudáfrica, el equipo que dirigía Diego Armando Maradona se comió un 6-1 inolvidable. Un marcador que hasta el segundo tiempo parecía imposible, más allá de terminar los primeros 45' 1-3 (el empate parcial fue de Lucho González a los 24'). Y la última parada fue hace cuatro años, cuando el 26 de marzo de 2013 el equipo dirigido por Alejandro Sabella rescató el 1-1 con gol del rosarino Ever Banega antes del cierre del primer tiempo. Además del ex Newell's, fueron titulares Messi, Mascherano y Di María (también el arquero Romero), más Andújar, Rojo y Lavezzi en el banco, quienes estarán mañana en el equipo del Patón Bauza.El partido ante Chile, dejo severas secuelas y si bien las bajas por suspensiones no fueron en cantidad significativas (cuatro de doce), la calidad de los hombres inhabilitados y las lesiones que además dejaron sin chances a otros, obligan al técnico a reformar el equipo titular. Mercado, Otamendi, Más, Biglia, Mascherano, Higüaín y la duda en relación a Sergio Romero que le abre una puerta al Patón Guzmán, componen un panorama difícil ya que, para enfrentar a los bolivianos, Bauza pondrá en la cancha una formación inédita con cambio también, de disposición táctica, donde Lucas Prato, será el único referente de ataque. Un dato a tener en cuenta es que el fantasma de otras suspensiones para los compromisos por venir, seguirá latente en este partido, 8 de los nueve titulares, más Agüero que estará en el Banco, están apercibidos y otra amarilla, los dejarían afuera del clásico del Río de La Plata a jugarse a fines de agosto en Montevideo; y como si esto no fuera suficiente, Sandro Ricci, informó por insultos al asistente a Lionel Messi quedando pendiente el informe de la Conmebol. La buena noticia es la rehabilitación de Paulo Dybala que no estuvo disponible el jueves pasado y estará entre los suplentes. Con poco oxígeno, deberá aparecer el temperamento que supla la falta de ritmo en estos casos; las posiciones están muy apretadas y una caída nos volvería a dejar afuera en virtud que en 3 puntos se encuentran ubicados 5 selecciones. Está todo dicho.