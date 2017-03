Hackearon la web del diario El Litoral Locales 28/03/2017 Redacción Leer mas ...

El diario El Litoral de Santa Fe sufrió ayer un hackeo en su sitio web de noticias, el cual por un momento sólo mostraba un mensaje intimidatorio y luego quedó fuera de servicio hasta que pasadas las 14 recuperó la operatividad.

"La fiscal Nuzzo debería pensar dos veces las pelotudeces que dice", se pudo leer en la portada de la web de El Litoral. "Estos últimos dos meses han estado publicando noticias que me molestan bastante. Se metieron con asuntos en los que no tenían que meterse, por lo tanto a partir de hoy este diario va a publicar noticias que no involucren a personas que me importan", agrega la nota amenazante. "Sus servidores fueron hackeados y varias computadoras de sus redactores satisfactoriamente han sido infectadas. Mi objetivo es observar que hagan las cosas por el camino correcto, o sea, no publicar cualquier estupidez y difamar a una persona sin medir las consecuencias", continuó.

En este marco, a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, la empresa periodística denunció que "el sitio web ha sido víctima de un ataque cibernético".

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, repudió “la acción delictiva de la que fue víctima el diario El Litoral de Santa Fe”, cuyo sitio web fuera intervenido por operadores anónimos con mensajes amenazantes para el medio y la Fiscal María Lucila Nuzzo.

El mandatario advirtió que el “hecho resulta grave, no solo porque es un embate a la libertad de expresión, sino que constituye una amenaza contra la actividad de la Fiscal y contra los periodistas que en el futuro pudieran publicar investigaciones relacionadas a las causas que presuntamente se esgrimen como razones para este ataque”.

Asimismo, durante el mediodía de este lunes, el gobernador manifestó, tanto a la Dra. Nuzzo como al medio periodístico, su solidaridad por privado y puso a disposición a las fuerzas policiales para la investigación de lo sucedido.

Por su parte, el Ministerio Público de Acusación (MPA) en el que se desempeña la fiscal Nuzzo, también manifestó su repudio. "El MPA rechaza enfáticamente cualquier acción que pretenda intimidar a sus funcionarios o coaccionar las líneas directrices de la política de persecución penal que se llevan a cabo. En tal sentido, tanto la Fiscalía General como la Fiscalía Regional expresan el más absoluto respaldo a la actuación de la fiscal adjunta referida en el mensaje", sostuvo.

Por otra parte, el MPA expresó su repudio a "la evidente restricción al derecho constitucional de libertad de expresión y de ejercicio de las tareas periodísticas sufrido por el diario El Litoral y su equipo de periodistas".

Por último, se informa que la Fiscalía en turno en la Primera Circunscripción Judicial asumió la intervención del caso, estuvo en el diario El Litoral y adoptará las medidas investigativas tendientes a establecer el origen de las expresiones intimidatorias vertidas en el mensaje.