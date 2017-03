Fue un empate importante Deportes 28/03/2017 Redacción Para Gudiño, el punto conseguido ante el "Pincha" sirve, aunque "nos faltó un poco más de juego y estar más concentrados", apuntó el goleador de la “Crema”. Los dirigidos por Llop ya se preparan para visitar a Newell’s, el próximo sábado.

Ampliar FOTO LA OPINION PENSANDO EN NEWELL'S. / La "Crema" ya tiene la cabeza en el partido del próximo sábado a las 16 hs en Rosario.

El empate de Atlético de Rafaela ante Estudiantes tiene dos lecturas. Por un lado, lo más urgente, la necesidad de sumar (si es de a tres mucho mejor) y, por el otro, que el equipo, más allá de no tener un juego claro y estar dos veces en desventaja, demostró actitud y estuvo a la altura. Hasta lo pudo haber ganado. La imagen que dejaron los dirigidos por ‘Chocho’ Llop fue buena, sin descuidar las distracciones que volvió a cometer, claro está.

Una vez finalizado el juego, con empate en dos, Gabriel Gudiño uno de los puntos altos de la “Crema”, y con virtudes altas, habló con la prensa y destacó la importancia de haber sumado: “Fue un empate importante” y advirtió: “Nos faltó un poco más de juego y estar más concentrados, los dos goles de ellos fueron por desconcentración nuestra, de los errores se aprende y lo importante es seguir metiéndole”.

En esta 17ª fecha los del fondo también perdieron puntos y por eso es que, si bien Atlético no pudo ganar en su regreso al Monumental, el haber sumado fue positivo. “Si, sumar y pensar en lo que viene porque cada partido para nosotros es una final. La situación nuestra no es para regalar nada, hay que pensar en positivo y con la cabeza puesta en mantenernos”.

El objetivo es complicado, pero “la ilusión está siempre”, contó Gudiño, y luego agregó: “Hasta que no llegue la última fecha la ilusión va a estar, hay que estar tranquilos y muy conformes con el trabajo nuestro para por lo menos terminar la temporada con la cabeza bien en alto y sabiendo que dejamos todo”.

Ante la falta de juego asociado los dirigidos por Llop demostraron actitud. Con muchos pelotazos en los minutos finales, y con uno menos por la expulsión de Abero, fue por la victoria. “Estamos acostumbrados a jugar un poco más por abajo y en este partido no se nos dio, las veces que intentamos llegamos, tenemos que aprender de lo que hicimos mal, estar más concentrados y prepararnos para la próxima final”, cerró Gabriel Gudiño.



LA FECHA QUE SE VIENE

El programa de la fecha 18: Viernes 31/03: 21 hs Atlético Tucumán vs Gimnasia LP, 21:15 hs Independiente vs Vélez. Sábado 01/04: 16:00 hs Newell’s vs Atlético de Rafaela, 17:00 hs Temperley vs Aldosivi, 18:00 hs Quilmes vs Racing, 19:15 hs Belgrano vs Colón, 20:00 Boca vs Defensa y Justicia. Domingo 02/04: 15:00 hs Estudiantes vs Arsenal, 16:15 hs Lanús vs Banfield, 17:15 hs Sarmiento vs Rosario Central, 18:15 hs Tigre vs San Lorenzo, 19:30 hs Huracán vs Patronato, 20:15 hs Godoy Cruz vs River. Lunes 03/04: 21:15 hs Unión vs Talleres, a confirmar: Olimpo vs San Martín (SJ).