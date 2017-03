El paro será sin asistencia a los lugares de trabajo Locales 28/03/2017 Redacción Así lo decidió la Confederación General de los Trabajadores a nivel local en una reunión concretada ayer. Tampoco habrá movilizaciones.

Ampliar FOTO PRENSA CGT DEFINICION. Se concretó en la jornada de ayer.

La Confederación General de los Trabajadores Regional Rafaela, adhirió oficialmente al paro convocado por su par a nivel nacional, para el próximo 6 de abril, con la misma modalidad que aquellos, es decir, sin concurrencia a los lugares de trabajo, como así tampoco se harán movilizaciones. El encuentro se concretó en la sede de calle Lamadrid de SOIVA.

Bajo la consigna "los trabajadores decimos basta" y "parar es hacernos escuchar", tomaron una serie de consignas que se plasmarán en afiches que se repartirán en los lugares de trabajo: "basta de pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios, a la desprotección de la industria nacional, a la apertura indiscriminada de las importaciones y al descuido del mercado interno".

"Los trabajadores no somos desestabilizadores", afirman y pregonan: "paritarias libres y diálogo social sincero y real".

"Después de haber ido con propuestas, más tarde con pedidos, posteriormente con alertas, llegó la hora del reclamo firme. Porque no se cumplió con lo adecuado, en el marco del diálogo social en cuanto a los despidos y el bono de fin de año que sólo cobraron algunos sectores. Porque no queremos que los parques industriales se transformen en cementerios de industrias, porque no queremos comercios cerrados, porque no queremos escuelas abandonadas con maestros ignorados y alumnos perjudicados", sostienen.