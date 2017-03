Acuerdo con Newell’s por el pase de Nicolás Castro Deportes 28/03/2017 Redacción 9 DE JULIO

Ampliar FOTO ARCHIVO NICOLAS CASTRO. El juvenil continuará su carrera en la Lepra.

Luego de alrededor de un mes de prueba en Newell’s Old Boys de Rosario, el volante juvenil de 9 de Julio, Nicolás Castro, dio un salto de calidad en su trayectoria, ya que en las próximas horas será nuevo jugador de la Lepra luego de haber recibido el OK por parte de la entidad rosarina. Esto lo confirmó ayer Marcelo Werlen, el coordinador del fútbol del León rafaelino, ante una consulta de este Diario.

Este tema lo venía manejando la Comisión de Fútbol y la directiva juliense desde hace un tiempo, hasta que llegaron a un acuerdo con sus pares de Newell’s. De todos modos, el monto final de la transferencia no ha trascendido, aunque al “9” le quedará un porcentaje de una probable venta a futuro por los derechos de formación.

Castro, jugador nacido en nuestra ciudad, debutó en el pasado Federal B de la mano de Werlen luego de haberse destacado en el equipo liguista que comandaba Maximiliano Barbero.

Se trata de un volante ofensivo de buen juego, talentoso y de “un gran futuro”, según la consideración de los entrenadores julienses que lo hicieron debutar en ambos equipos. Hace un tiempo, Atlético de Rafaela había puesto sus ojos en él, pero las negociaciones no prosperaron hasta que surgió esta posibilidad de NOB.

Cabe señalar que el último jugador importante surgido de su cantera que transfirió 9 de Julio fue el defensor rafaelino Alejandro Donatti, actual jugador del Flamengo de Brasil y con pasado en Tigre y Rosario Central, entre otros, hace 10 años cuando pasó a Libertad de Sunchales, donde logró el ascenso al Federal A.