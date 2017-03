Polémica por una supuesta compra de armas a EE.UU. Nacionales 28/03/2017 Redacción El Gobierno afirmó que se trata de una donación de material de uso militar para combatir el narcotráfico.

Ampliar FOTO ARCHIVO NA MARTINEZ. Ministro de Defensa podría ser interpelado en Diputados.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Gobierno gestionó ante Estados Unidos una "donación" de material de uso militar y no la compra de armas, para mejorar la seguridad en zona de frontera y el combate al narcotráfico. Así lo confirmaron a NA fuentes oficiales, en medio de la polémica por la información sobre la adquisición del material militar a raíz de la difusión de una nota enviada por el embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, al congresista Peter Visclosky, en la que adjunta un listado de armamento militar requerido para "combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado" y participar de misiones de paz.

"Siempre se trata de donaciones y no de compra de armas. Se le puede pedir un montón de cosas, pero hay que ver cuánto dona Estados Unidos", indicaron a NA fuentes oficiales respecto a la nota, en la que figuran aviones de caza, tanques de guerra, misiles de mediano y largo alcance y helicópteros similares a los utilizados durante la guerra de Malvinas.

El pedido, indicaron las fuentes consultadas, fue en principio incluido en un planteo de los diputados Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, de Cambiemos, a una Comisión de Presupuesto del Parlamento estadounidense que se encarga de establecer las donaciones de material militar a otros países y luego incorporado formalmente en la nota elevada por el embajador Lousteau.

El requerimiento indicaba que la Argentina se encuentra ante "una situación paupérrima en materia de equipamiento militar para misiones de paz, para el escudo norte en la lucha contra el narcotráfico y en las fronteras en materia de seguridad", por lo que se solicitó que se considerara a la Argentina "dentro de las donaciones que ellos hacen como un país que merece este apoyo", indicaron las fuentes consultadas.

"La Argentina busca la cooperación de Estados Unidos para construir o resaltar su capacidad para abordar con precisión las amenazas globales urgentes", indicó la nota firmada luego por Lousteau, dada a conocer por la señal C5N.



PEDIDO DE

INTERPELACION

A la espera de un pronunciamiento oficial al respecto, el bloque de diputados del Frente para la Victoria presentó este lunes un pedido de interpelación de la canciller, Susana Malcorra, y del ministro de Defensa, Julio César Martínez, para que concurran al Congreso a ratificar o rectificar el proyecto del Gobierno de adquirir el armamento de uso militar, calculado en "más de 2.000 millones de dólares".



"SE INTRODUCE AL PAÍS

EN CONFLICTO AJENO"

En tanto, la expresidenta Cristina Kirchner cuestionó la adquisición de material militar a Estados Unidos y recalcó la "irresponsabilidad de introducir a la Argentina en conflictos que no le son propios". "Es necesario señalar a tiempo que la irresponsabilidad de introducir a la Argentina en conflictos que no le son propios, puede ocasionarnos problemas y dolores que tenemos la obligación de tratar de evitar que sucedan. A no ser que el tan promocionado ´volver al mundo´ sea algo mucho más tenebroso: transformar al país en comprador de armas de guerra, en un mundo donde la guerra ha pasado a ser, desde hace tiempo, un excelente negocio para un selecto club de países y una tragedia para todos los pueblos", advirtió la exmandataria.

Cristina Kirchner se expresó así luego de que se generara polémica por la información sobre la adquisición de armas a Estados Unidos, a raíz de la difusión de una nota enviada por el embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau al congresista Peter Visclosky, en la que adjunta un listado de armamento militar requerido. A la espera de una aclaración oficial sobre el tema, la exjefa de Estado señaló: "Uno no puede dejar de asombrarse que en el marco de la situación económica y social del país, el Estado destine más de 2.000 millones de dólares para la compra de sofisticado armamento de guerra, constituyendo la mayor adquisición de armas de los últimos 40 años".