Macrismo: política exterior

NOTA I

Si bien no luce explicitada la política exterior del gobierno de Macri, ni por el Presidente en ejercicio ni por su canciller Malcorra, -explicitación que nunca fue frecuente en nuestra historia-, es válido analizar brevemente algunos aspectos vinculados a esta problemática. Partimos de una concepción inicial inexcusable: estamos en una etapa de bruscos cambios en el escenario mundial, lo cual aumenta la incertidumbre y la falta de certezas sobre los tiempos que vendrán. El mundo se ha convertido en un verdadero rompecabezas, y cualquier pronóstico que se haga corre el riesgo de caer en el saco vacío de la mera futurología, que los hechos se encargarán de desmentir. Efectuada esa aclaración previa, la que de alguna manera explica esa falta de explicitación que mencionara, podemos referirnos a distintos escenarios, a saber: 1) Un camino incierto en soberanía territorial. En lo que refiere a la cuestión Malvinas -que citamos en primer lugar porque es el principal tema/desafío de la política exterior argentina-, el reciente anuncio de un fortalecimiento del sistema de defensa de las islas, efectuado por el Reino Unido, no hace más que demostrar su -hasta ahora- férrea intención de permanecer en el lugar, por la enorme importancia estratégica que reviste la situación geográfica de las islas, verdadero “portaviones flotante” entre dos océanos, controlando su paso, y puerta de entrada a la Antártida, además de reservorio de fauna ictícola de enorme importancia en un mundo hambriento y de la todavía hoy principal fuente de energía como el petróleo. En ese contexto, pensar en una flexibilización de la postura británica resulta inviable. Sin perjuicio de ello, parece plausible la política argentina de estrechar vínculos, en particular con los malvinenses, aunque sería deseable una profundización de dicha política y tomar un renovado impulso en la política de presión internacional ante distintos foros mundiales que había caracterizado, con no escaso éxito, la política del gobierno anterior. Del mismo modo, pareciera que la administración Macri intenta acrecentar la presencia argentina en Antártida, alicaída durante la pasada década, y que sin duda tiene gran importancia estratégica y para la investigación; sin perjuicio de asumir que la posibilidad de que se reconozcan derechos de soberanía a distintos Estados reclamantes es ciertamente remota. Si resulta casi inútil insistir sobre el reclamo de soberanía, sí merece dar impulso a las tareas de investigación que podamos desarrollar en dicha área.

2) La pertenencia latinoamericana. Mucho se ha discutido acerca de si la matriz argentina se acerca más a América Latina o a Europa, en este caso por el inmenso flujo inmigratorio operado en los siglos XIX y XX. Sin perjuicio de ello, la realidad indica que el fortalecimiento de relaciones con América Latina es insoslayable, y un camino sólo a veces recorrido. El gobierno parece decidido a fortalecer el Mercosur (ese enfermo en terapia intensiva que no logra recuperarse), acelerando el proceso de establecimiento de un acuerdo con la Unión Europea. Es interesante también advertir la intención de fortalecer la relación con los países integrantes de la Alianza del Pacífico, en tanto es el Pacífico el área de mayor crecimiento económico, y sobre el cual no tiene costas la Argentina. En tal sentido, se ha propiciado una reunión con los líderes de esta Alianza en los próximos días. A raíz del enfrentamiento de Estados Unidos con México, se está intentando reforzar los vínculos comerciales -tradicionalmente escasos- con la nación azteca, pues tal conflicto podría constituirse en una gran posibilidad a explorar y explotar. Por lo demás, la relación tirante con Venezuela -cuyos exabruptos en boca del presidente Maduro y de su ministra de Relaciones Exteriores hubieran implicado en otras épocas una ruptura de relaciones diplomáticas- no parece pasar el límite de la diatriba verbal, a la cual el macrismo ha decidido olímpicamente ignorar. De todas maneras, sería deseable que, a pesar de algunos signos que se advierten en tal sentido, se privilegien y ahonden los vínculos comerciales con toda América Latina, nuestro hábitat natural, por historia, geografía y cultura.

3) Idas y venidas con la potencia casi hegemónica. Nos estamos refiriendo a Estados Unidos, y el “casi” refiere a que, sin perjuicio de que su condición hegemónica es indiscutible en materia militar, comunicacional y de investigación, no lo es tanto en materia económica, a partir de la irrupción colosal de China. Es sabido que la relación que mantuvo nuestro país con EE.UU. fue siempre discutida, zigzagueante, problemática, de acercamiento o de rechazo, pasando por muchas situaciones de amor-odio, cooperación-confrontación, que le ganaron a Argentina un concepto de país de mediano desarrollo, imprevisible, no confiable. A partir de la era Trump la política exterior norteamericana, y por ende su relación con Argentina, se constituye en una suerte de incógnita, a pesar de que las primeras medidas -nacionalísticas, de reafirmación del poderío militar, de abierto enfrentamiento con el terrorismo, de cierto tufillo xenófobo- parecen ser coherentes con lo prometido durante la campaña. Con dos agregados a su favor: Wall Street parece estar encantada, y su popularidad no ha menguado pese a lo que nos quieren hacer creer ciertas cadenas televisivas (la objetividad, se sabe, simplemente no existe) y manifestaciones callejeras que no dejan de ser -a pesar de su impacto visual- francamente minoritarias. En ese contexto, pensar qué relación puede enhebrar Trump con Argentina en particular, y con América Latina en general, pertenece al terreno de la especulación. Así parece avizorarlo el macrismo, que - alertado por la sospecha de que poca atención habrá de prestar Trump a estas latitudes, más su desapego a instrumentos de la globalización (Nafta, Acuerdo por el Pacífico, entre otros)- está intentando estrechar lazos con México, el “malo de la película” según Trump. Es dable esperar, entonces, una relación con Washington de cierto acuerdo en temas básicos (lucha contra el terrorismo y el narcotráfico) pero con escasa repercusión en temas comerciales, salvo la intención de firmar acuerdos bilaterales parciales de libre cambio para ciertos productos; así como un escaso apoyo a nuestras ancestrales reivindicaciones malvineras.



( *) Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y del Centro de Estudios Internacionales de la UCSE/DAR.