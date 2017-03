Volvió el crédito Editorial 28/03/2017 Redacción Este mes de marzo que está por concluir, aportó una fuerte recuperación del crédito.

El crédito privado está recuperándose sensiblemente en el presente mes de marzo, cercano a concluir, lo cual constituye sin dudas una buena noticia, que viene en parte a calmar tantas otras negativas que se difunden a través de los diversos índices, en lo que hace a la actividad económica y financiera. Es que luego de un año bastante aceptable, según el balance de 2016, en febrero pasado hubo un derrumbe notable en el crédito, lo que hizo temer que se tratara del comienzo de una tendencia que se podría ir afianzando, para complicar todavía más la complicada economía. Marzo sin embargo, desvirtuó fuertemente esa posibilidad, ya que el crédito está recuperándose y de manera muy destacada pues alcanzó una superación de 34% en la comparación interanual.

El porcentual, llevado a los números concretos, da cuenta que en lo que va de marzo hubo un incremento superior a los 22.000 millones de pesos, aunque de todos modos el mayor protagonismo lo alcanzaron las financiaciones en dólares a un ritmo de 160% interanual, con 470 millones de la divisa estadounidense. Esto además, sostienen analistas, ha llevado a marcar un nivel récord histórico de los últimos 16 años, luego de superar los 10.000 millones de dólares, es decir, algo más de 156.000 millones de pesos.

Del total de la suba que han registrado los créditos durante el presente mes de marzo, el 29% de los mismos fue explicado por los otorgados en dólares, que ya en noviembre del año anterior habían comenzado a recuperar su protagonismo y ahora lo han afianzado mucho más. Lo cual tiene una relación muy directa con los depósitos privados en dólares, superando los 23.500 millones, lo que de hecho implica una mucho más significativa capacidad prestable, aunque queda ociosa buena parte de la misma, razón por la cual unos meses atrás el Banco Central efectuó una mayor flexibilización de los disposiciones para adjudicar préstamos en dólares, lo que llevó a los bancos a lanzarse a canalizar parte del excedente prestable.

Este crecimiento del préstamo de un 34% comparado con igual mes de 2016, tuvo un 24,7% de financiaciones en pesos, con suma aproximada a los 16.000 millones, que fue la cantidad más baja desde septiembre del año anterior. Dentro de este cuadro en lo que hace estrictamente a pesos, aparecen encabezando posiciones los préstamos Personales, y en menor medida Tarjetas, que de todos modos mejoró respecto a febrero, habiendo crecido los primeros a razón del 47% interanual, generando de tal modo una ampliación de 8.500 millones de pesos, encontrando la mayor explicación en las operaciones directamente vinculadas con los gastos domésticos menores.

En los préstamos Personales se conjuga un doble interés, tanto por parte de las familias, sino también por los bancos, que obtienen con esta línea un alta rentabilidad de casi el 40% tanto en este rubro como en Tarjetas, apareciendo luego en tercer orden los préstamos Prendarios con el 45%, significando en pesos unos 1.500 millones, en tanto que las refinanciaciones de Tarjetas aportaron una suba de 4.200 millones de pesos, tras el impacto que significó en el mercado el cambio introducido con el régimen de precios transparentes y los planes en cuotas.

Otro de los rubros que está en expansión, lo que es claramente positivo -además del reciente lanzamiento del gobierno nacional de otorgar créditos a 30 años de plazo- es el de los préstamos hipotecarios, que lo vienen haciendo a razón del 18% interanual, significando en términos absolutos 1.600 millones de pesos.

Aun cuando todo este movimiento es positivo, y de tal manera debe destacarse, todavía no alcanza para aventurar una explosión del crédito y por lo tanto de la actividad, aunque sí de todos modos se ha comenzado a transitar un camino diferente, con señales muy alentadoras para el futuro inmediato.

Existe coincidencia en los analistas financieros, que tal como lo hemos remarcado, no se trata de un momento exultante en materia crediticia, pero sí muy distinto a lo que había marcado el mes de febrero. Las perspectivas son alentadoras, lo que no es poco decir en este tiempo.