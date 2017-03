Carta de una docente a Hebe de Bonafini Nacionales 28/03/2017 Redacción Leer mas ...

Una docente de la localidad de Oberá, Misiones, escribió una conmovedora carta a Hebe de Bonafini en la que cuestiona el tono autoritario y poco democrático con el que la presidente de Madres de Plaza de Mayo se refirió al presidente Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y hasta la propia Estela de Carlotto al recordarse el 41ª aniversario del golpe de Estado de 1976.

Mariela Stumpfs trabaja en la Escuela N° 288 y, como lo hace cada año, la víspera del Día de la Memoria, habló con sus alumnos de quinto grado sobre las atrocidades que se cometieron a partir del 24 de marzo de 1976 y de la lucha que llevan adelante tanto Madres como Abuelas de Plaza de Mayo.

Stumpfs admitió que sintió una gran desilusión al escuchar las duras expresiones de Hebe de Bonafini, quien insultó a Macri, Vidal y hasta a Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. La docente entonces decidió publicar un texto en su perfil de Facebook dirigido a Bonafini y esas palabras se viralizaron rápidamente en la red social.

"Sra. Hebe de Bonafini, Ud. me arruinó mi clase", comienza la misiva, en la que la docente interpela a Bonafini en duros términos: "¿Cómo le explico a mis niños el lunes 27/03 que lo que les dije el jueves 23/03 no era verdad? El jueves les conté a mis alumnos de 5º grado que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo defienden y luchan por los derechos humanos sin saber que a las dos horas usted diría: 'Las Madres no somos más un organismo de derechos humanos... Somos una organización política y nuestro partido es el kirchnerismo, somos de Cristina a muerte'. ¿Por qué mezcló con la política tan noble labor mundialmente reconocida por lo que han logrado y seguirán logrando? ¿Será que todas las señoras de su organización piensan como usted? No lo creo, sinceramente NO lo creo, sin embargo usted se expresa en nombre de todas...".