Honda presentó su moto del futuro para Scarlett Johanson Automotores 28/03/2017 Redacción Leer mas ...

El 31 de marzo se estrenará "Ghost in the Shell", una película protagonizada por Scarlett Johanson, en donde la actriz será Major, una soldado mejorada con implantes cibernéticos que combate las fuerzas del mal.

Pero no es la trama poco original lo interesante, sino la moto que Honda armó para la película, una concept bike de aspecto futurista y feroz.

Basada en la NM4, un concept lanzado en 2014, esta moto tiene una cobertura de fibra de carbono que custodia las ruedas gruesas. Al igual que la NM4, el frente termina de manera abrupta y puntiaguda, aunque en esta moto cinematográfica, el asiento parece mucho más incómodo que en la otra versión, además de dar el aspecto de una flecha negra si la vemos de arriba, publicó el sitio Autcosmos.

Un derivado de la NM4 fue llevada a la línea de ensamble en un modo menos “animé”, como una especie de scooter híbrido de pequeñas proporciones. De todos modos, lo importante en la película es Johanson, y como podemos ver en el tráiler, promete mucha acción, a bordo de su moto vanguardista o con los pies en la tierra.