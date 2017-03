Kymco fabrica las bicis eléctricas Automotores 28/03/2017 Redacción Leer mas ...

España será el primer mercado del mundo en el que Kymco, el fabricante taiwanés de scooters y motocicletas, lance su nueva línea de negocio: las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido.

Lo hará con una gama de tres modelos, que se pondrán a la venta a mediados de junio, primero en grandes ciudades para alcanzar la cobertura total del mercado español en el segundo semestre de 2018.

"Hace tres años, con la llegada de nuestro actual presidente, iniciamos un período de reflexión del que surgió como objetivo convertir a Kymco en una marca que se asocie a la movilidad, sea del tipo que sea" señaló Carlos Wang, responsable de Marketing de la compañía, al sitio especializado El Mundo Motor.

Y añade como ejemplo que llevan más de 10 años ofreciendo pequeños vehículos eléctricos para personas con movilidad reducida, un segmento en el que ya son el tercer fabricante mundial.

En 2016, Kymco vendió en España 23.508 unidades. Esto le sirvió para quedar en segunda posición después de Honda, aunque fueron líderes si se consideran sólo los scooter, modelos que concentran cerca del 70% de las ventas totales en España y suponen casi el 100% de las de Kymco.



BICIS ELECTRICAS

Respecto a las bicicletas eléctricas, sus previsiones son mucho más discretas. "Se trata de un mercado muy incipiente y desde que empiece la distribución hasta el mes de septiembre (cuando comienza a decaer la demanda) esperamos comercializar unos cientos de unidades", afirma Wang.

En parte, también porque la distribución inicial estará restringida a cinco ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián y Bilbao.

El objetivo es que, en el plazo de un año y medio, toda la red -formada por 60 concesionarios y 1.400 agentes- disponga de las e-bike. Sobre el papel, su demanda debería tener un gran recorrido en España.

En 2015, último año con estadísticas al respecto, en la UE se vendieron 20,7 millones de bicicletas de todo tipo, de las cuales aproximadamente un 6,6%(1,35 millones) eran eléctricas. En Alemania, esa cuota de mercado llegó al 12%; Bélgica dobló este último dato y en Holanda alcanzó el 30% (300.000 unidades solo en este país) gracias a la tradición en el uso de la bicicleta y la convivencia armónica con el resto de ocupantes de la vía.

En España no se dan esas circunstancias, pero eso tampoco explica que de 1.104.000 unidades comercializadas, sólo 25.000 (un 2,3%) tuvieran asistencia eléctrica."El 90% son de uso lúdico, sobre todo de montaña" precisa Wang, quien cree que estos modelos tienen la ventaja de que, como una buena bici ya es cara, el sobrecosto de la parte eléctrica no es tan notorio.

Los modelos de Kymco, en cambio, se dirigen a un perfil de usuario con necesidades diarias de movilidad urbana, ya que la mayoría son personas que se desplazan todos los días para ir y volver al trabajo.

"Ni siquiera en una ciudad con tanta tradición como Barcelona no se ven muchos más modelos eléctricos urbanos que aquellos que se alquilan. El handicap aquí tiene más que ver con la seguridad, sobre todo por el temor a que se la roben", termina.