28/03/2017

Tras el procedimiento que tuvo su epicentro en el Aeródromo de Navarro, el intendente local, Santiago Maggiotti, aseguró que no se siente "responsable" por la actividad en ese predio municipal e hizo hincapié en que la droga no

fue descargada en su distrito.

"El avión despegó en Navarro, fue a Paraguay y descargó en (General) Belgrano la marihuana. Vino para Navarro sin droga. No me siento responsable para nada", expresó el jefe comunal que llegó al puesto de la mano del Frente por la Victoria (FpV).

Maggiotti, en declaraciones a distintos medios, se encargó de aclarar esa circunstancia, mientras el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, mostraba las avionetas y la droga secuestradas.