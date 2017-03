El Bati's Team volvió a lucirse en la Cape Epic Deportes 28/03/2017 Redacción Gabriel Ravasio y César Bogunovich culminaron por segundo año consecutivo la dura competencia en Sudáfrica.

Ampliar FOTO ARCHIVO PROTAGONISMO./ César Bogunovich, uno de los integrantes del Bati's Team.

Por segundo año consecutivo Gabriel Ravasio y César Bogunovich no solamente compitieron en la Cape Epic, sino que cumplieron el objetivo de culminarla. Este domingo tuvieron un brillante final de la prueba reconocida por su grado de dificultad y dureza en Sudáfrica, con el puesto 24 en su categoría en la séptima y última etapa, estableciendo un tiempo de 3h44m19s, para de tal modo quedar en el 64 de la clasificación general entre los Master (41 a 50 años) con un acumulado de 39h02m49s.

En la general Absoluta culminaron por debajo de los 200, ya que quedaron 199º en una edición que tuvo a lo más laureado del mountain bike internacional. El sábado, en la etapa reina, los integrantes del Bati’s Team -equipo que integra además en la logística Pablo Schnidrig- habían tenido un gran desempeño con el lugar 29 de su categoría en la clasificación. La Cape Epic tuvo como epicentro a Ciudad del Cabo, con un prólogo y siete etapas en las zonas cercanas, recordando que se compite por parejas.

El año pasado, el binomio del rafaelino y el susanense había quedado en el puesto 53 de la general Master con un acumulado de 41h22m28s y 189 en la general de todas las categorías, pero haciendo la salvedad que este año la prueba tuvo mucho más nivel porque asistieron muchos protagonistas de elite que en 2016 habían descartado estar en Sudáfrica priorizando los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



LOS VENCEDORES

Los corredores del Scott-Stram Mtb Racing, el campeón olímpico Nino Schurter y su compañero Matthias Stirnemann, se han proclamado vencedores de la Absa Cape Epic 2017 tras quedar terceros en la última y definitiva etapa de la competición sudafricana. La victoria de la jornada ha sido para Michiel Van der Heijden y Andri Frischknecht, también corredores de la formación mencionada, seguidos por Damiano Ferraro y Fabian Rabensteiner, del Trek-Selle San Marco 2. En la clasificación final de la élite masculina, segunda posición para Christoph Sauser y Jaroslav Kulhavy (Investec-Songo-Specialized), con el tercer puesto para los corredores del Centurion Vaude 2, Nicola Rohrbach y Daniel Geismayr.

En la categoría reina femenina, Esther Suss y Jennie Stenerhag del Meerendal CBC han gestionado con acierto la ventaja que las separaba de sus rivales para hacerse con el título de la Absa Cape Epic 2017 con un tercer puesto en la última etapa en línea. Las corredoras del Ascendis Health, Sabine Spitz y Robyn de Groot, han sido las primeras en cruzar la línea de meta de la séptima y última etapa, seguidas por Mariske Strauss y Annie Last, del Hansgrohe Cadence OMX Pro.

En la clasificación final, primer puesto para Suss y Stenerhag, con Mariske Strauss y Annie Last en segunda posición y, cerrando el Top-3, Sabine Spitz y Robyn de Groot.

En Masters, Ibon Zugasti y Tomi Misser no han podido retener el maillot de líderes tras defenderlo durante buena parte de la competición. Los corredores del Orbea Factory Team tuvieron una tercera posición en la última etapa que los ha relegado al segundo puesto de la clasificación final. Cadel Evans y George Hincapie del BMC Absa Racing Team han gastado el último cartucho llevándose la jornada y la victoria de la competición, seguidos por los corredores del CST Sandd American Eagle, Bart Brentjens y Abraao Azevedo, que pese a conseguir la segunda plaza del día, se han quedado con la tercera posición de la general. (Fuente Todoapulmon-rafaela.com).