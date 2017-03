Atlético y Peñarol cierran la fecha Deportes 28/03/2017 Redacción Leer mas ...

Con el partido que disputarán Atlético y Peñarol, desde las 22 en el gimnasio Lucio Casarín por la Zona B, se completará la primera fecha del torneo Preparatorio de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, que dio comienzo el domingo. La Crema, por otra parte, aguarda la revancha con Santa Paula de Gálvez de la Liga Provincial, el venidero viernes.



LO DEL DOMINGO

Por la Zona A, ante un muy buen marco en el Coliseo del Sur, Ben Hur derrotó agónicamente a Independiente por 57 a 54, mientras que en La Fortaleza del Bicho Unión superó a Argentino Quilmes por 80 a 50. Por la Zona B, Libertad de Sunchales derrotó como visitante en el Gimnasio Centenario a 9 de Julio por 78 a 75.

BH tuvo a Lucas Carranza como principal anotador con 16 puntos, mientras que Pablo Senn convirtió 14. Por el lado del CAI, en un duelo de bajo goleo, Facundo López (11) y Pablo Rocchia (10), fueron los más destacados.

En Sunchales, Unión superó cómodamente a Quilmes con Borda Bossana como goleador, viniendo desde el banco, con 18 puntos, en tanto que Nicolás Zurvera anotó 12. En Quilmes el principal anotador fue Luciano Volta con 14.

Finalmente, en el Centenario, Libertad tuvo en Augusto Alonso a su goleador con 17 tantos, mientras que Giraudo sumó 15. Por el lado de 9 de Julio, Facundo Chiabotto convirtió 15 y su hermano Franco 14 tantos.



FORMATIVAS

Durante el sábado se completó la disputa de la primera fecha del Torneo Oficial de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquet. Luego de los triunfos de Libertad “B” sobre Atlético en U15 y U17, durante esta jornada Argentino Quilmes recibió a Libertad de Sunchales, Unión a Independiente y 9 de Julio a Sportivo Ben Hur, quedando libre Peñarol.

Los resultados de la primera fecha informados por la ARB fueron los siguientes:

Categoría U13: Quilmes 13 vs. Libertad 102; Unión 59 vs. Independiente 23 y 9 de Julio 40 vs. Ben Hur 59.

Categoría U15: Quilmes 32 vs. Libertad 72; Unión 70 vs. Independiente 57; 9 de Julio 82 vs. Ben Hur 58 y Libertad “B” 77 vs. Atlético 46.

Categoría U17: Quilmes 33 vs. Libertad 64; Unión 71 vs. Independiente 55; 9 de Julio 67 vs. Ben Hur 88 y Libertad “B” 63 vs. Atlético 60.

Categoría U19: Quilmes 55 vs. Libertad 90; Unión 77 vs. Independiente 48 y 9 de Julio 64 vs. Ben Hur 79.

Próxima fecha (2°): Independiente vs. Libertad; Ben Hur vs. Atlético; Quilmes vs. 9 de Julio y Peñarol vs. Unión. Libre: Libertad “B”.