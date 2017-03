El postergado y el programa de la tercera Deportes 28/03/2017 Redacción LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

Ampliar FOTO LA OPINION MESA DIRECTIVA. / En la reunión de anoche se programó la fecha del fin de semana.

El tercer capítulo del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ya tiene su programación y también el juego pendiente de la segunda fecha que debía jugarse el último domingo entre La Hidráulica y Atlético de Rafaela, postergado por lluvia.

Anoche, en la reunión del Consejo Directivo, se reprogramó el cotejo entre los de Frontera y la ‘Crema’ para mañana a las 20:45 hs (Reservas 19:15).

En lo referido al programa de la 3ª fecha, la mismo no tendrá adelantos y todos juegan el domingo: 16 hs: Ben Hur vs Ramona, Sportivo Norte vs La Hidráulica, Atlético de Rafaela vs Humberto, Florida vs Quilmes, Unión vs 9 de Julio, Brown vs Ferro; 18 hs Peñarol vs Libertad.



La Primera B ya tiene su fixture (el libro de pases cierra el 2/5) y arrancara así: Zona Norte: Ind. San Cristóbal vs Dep. Aldao, Moreno vs Sp. Roca, Ind. Ataliva vs Unidad Sancristobalense. Zona Sur: Talleres (MJ) vs Bochazo, Vila vs Josefina, Santa Clara vs Atlético (MJ) y Zenón vs San Martín.