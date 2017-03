"Le tengo mucho aprecio a esta ciudad" Locales 28/03/2017 Redacción BERNARDO KOSACOFF

En un mano a mano con LA OPINION, Bernardo Kosakoff remarcó que "le tiene un gran aprecio" a nuestra ciudad, ya que el economista vino varias veces a Rafaela. "La aprecio demasiado", dijo cuando abrió el seminario a los presentes. Aquí estuvo brindando charlas en diferentes empresas de nuestro medio y también fue invitado varias veces por las distintas cámaras del Centro Comercial. "Rafaela se destacó como una de las áreas locales que trataban de potenciar el clima emprendedor, la buena base de negocios, la renovación tecnológica, así que tengo un particular aprecio a la ciudad", expresó a este Medio.

En cuanto a la realidad complicada que afecta a la región, producto de las inundaciones que afectaron a principio de año, Kosacoff dijo que "la ciudad no puede estar ajena al contexto local e internacional, más afectado por estas cuestiones climáticas que no les han favorecido. Pero creo que Rafaela tiene una estructura productiva diversificada y una capacidad emprendedora ampliamente destacable, y no solamente mirando el escenario argentino, sino el escenario de América Latina. Y por eso siempre lo miro con esperanza", argumentó.

Sobre el final hizo un análisis de la realidad nacional, y de cómo los economistas vienen teniendo protagonismo en el último tiempo, por la inestabilidad que existe en la calle: "lamentablemente es así. Cuanta más alta es la incertidumbre, cuanto más inciertos son los horizontes a largo plazo, la gente obviamente tiene preocupación por los aspectos económicos. Ojalá la economía argentina se institucionalice y encontremos un sendero de crecimiento a largo plazo donde la gente tenga más clara esta visión de hacia dónde vamos en un mediano plazo y no haya tanta necesidad de tratar de ver qué pasa con el escenario económico", finalizó.