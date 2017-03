Prevención y lucha contra cáncer bucal Información General 28/03/2017 Redacción CAMPAÑA DE AUTOCUIDADO

Invitan a compartir avances y proyecciones de la campaña de autocuidado, prevención y lucha contra el cáncer bucal: “Tu boca dice mucho más que palabras”, este viernes 31 de marzo de 9 a 17 horas en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, 9 de Julio 230.

De acuerdo a datos estadísticos sólo el 15% de los casos de cáncer de boca son detectados en etapas tempranas, mientras que el 85% restante concurren en períodos avanzados, lo que reduce drásticamente la sobrevida a menos de 5 años. Por este motivo desde el Colegio de Odontólogos junto a las instituciones odontológicas de la circunscripción y a otros equipos territoriales de salud de la región "nos encontramos articulando acciones y estrategias para revertir esta situación".

Los disertantes son los odontólogos Cecilia Mega, Gonzalo Pucheta, María Helena Fernández y Lic. PNL Amalia Maine; coordinador od. José Luis Rondini y contacto local od. David Heinzmann.

En el marco de la campaña nos interesa difundir y dar a conocer esta problemática de la salud, para ello necesitamos contar con su compromiso y acompañamiento. Ponemos a disposición material sobre el cáncer de boca como así también la participación de odontólogos para que promuevan acciones que ayuden a prevenir dicha enfermedad y audios que reflejan el gran esfuerzo que realizamos para concientizar a la población en relación al control y prevención del cáncer bucal.

-¿Qué se está haciendo para revertir esta situación?

-Campaña para el autocuidado y lucha contra el cáncer bucal a nivel local “Tu boca dice mucho más que palabras”, formando una red entre entidades profesionales colegios odontológicos, círculos, la Comisión Nacional de Prevención de la Confederación Odontológica Argentina, municipios, nodos de salud, otras ONG.

-¿En qué consiste esta campaña?

-Necesitamos hablar de cáncer bucal, ya que el desconocimiento y algunas pautas culturales influyen agravando la situación.

A favor: el cáncer bucal se pueden prevenir y la boca es un órgano accesible para su examen, el profesional odontólogo es quien juega un rol importantísimo en la detección temprana de lesiones y sus factores de riesgo. La facilidad de acceso que nos brinda el órgano de la boca nos permite realizar un examen bucal sistemático y rutinario.

-¿Cómo se manifiesta?

-El cáncer en estadios iniciales, puede no molestar, no doler, no dar ninguna señal. Pero el odontólogo entrenado que palpa la mucosa y la mira toda puede ver alguna pérdida de sustancia o vegetación, por milimétrica que sea o palpar cualquier induración de la mucosa bucal, señal que allí hay sospecha de cáncer.

-¿Porcentaje de incidencia en la población?

-Dos muertes diarias, 3.000 nuevos casos al año diagnosticados, tratamientos invasivos por diagnósticos tardíos.

-¿Dónde se puede localizar?

-Se puede localizar en cualquier zona de la boca, las más frecuentes son los bordes de la lengua, labio inferior, y mejillas.

-¿Qué signos debemos tener en cuenta?

-Manchas blancas, marrones o negras y/o zonas rojas; heridas que no cicatrizan en 15 días; desadaptación de prótesis; movilidad o pérdida repentina de alguna pieza dentaria; crecimiento o aumento de volumen localizado, dolor en la lengua; aparición de ganglios en el cuello aunque no duelan; dolor o insensibilidad en alguna zona; hemorragias sin causa aparente, dificultad para tragar, hablar, masticar o mover la lengua.

-¿Qué podemos hacer?

Favorecer el control y prevenir. Es uno de los cánceres más graves, pero es también uno de los más prevenibles. Lo más importante para su prevención es mantener una buena salud bucal y los controles periódicos profesionales. De un diagnostico precoz y tratamiento oportuno depende la calidad de vida del paciente. Por el contrario una detección tardía implica tratamientos más invasivos y mutilantes (cirugía, radioterapia, quimioterapia) o bien pueden resultar fatal; el 50% de los pacientes con CA avanzado tiene una sobrevida de 5 años. Ese pronóstico negativo se debe en parte a la falta de identificación de los primeros síntomas de la enfermedad, y por lo tanto, la detección temprana del cáncer bucal es fundamental para el éxito total del tratamiento.

-¿Cómo prevenir el cáncer bucal?

Mantener el buen estado de encías y dientes, usar prótesis dentales bien adaptadas confeccionadas por odontólogos, consultar periódicamente a su odontólogo, mantener el equilibrio emocional, controlar las enfermedades de origen general.

-¿Cuáles son los factores de riesgo?

-Tabaco en todas sus formas (cigarrillos, pipa o cigarros, masticado); alcohol en exceso; sepsis bucal, piezas dentarias rotas, caries, prótesis desadaptadas; exposición al sol sin protección, factor determinante para el cáncer de labio inferior; dieta pobre en frutas y verdura; virus del papiloma humano HPV-enfermedades de origen general (stress, diabetes, hipertensión, colesterolemia); factores hereditarios y factores ambientales.

El 80 o 90% de los casos de cáncer bucal responden al tabaquismo. El alcohol combinado con el tabaco constituye un factor de riesgo especialmente alto por el sinergismo que se genera. Además, fumar cigarrillos, pipa o cigarros aumenta considerablemente las posibilidades de desarrollar cáncer de laringe, garganta y esófago. Solo el odontólogo está capacitado para colocar una prótesis dental. Tu odontólogo cuenta con la capacitación necesaria para identificar y comunicarte las señales de alerta del cáncer bucal.