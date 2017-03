Amistosos de gala en Europa Deportes 28/03/2017 Redacción Leer mas ...

Los duelos Francia-España y Holanda-Italia son los principales atractivos de los amistosos que se disputan este martes entre selecciones europeas. En el Stade de France de Saint Denis (a las 16, hora argentina) todo apunta a que los entrenadores, el francés Didier Deschamps y el español Julen Lopetegui, aprovecharán para hacer pruebas y dar minutos a los jugadores menos habituales.

Además Holanda, otra vez en crisis tras perder 2-0 ante Bulgaria, derrota que supuso la destitución de su técnico Danny Blind, recibe en Amsterdam (15h45) a la Italia de Giampiero Ventura, que dará oportunidades a sus nuevos internacionales.

En Sochi, Rusia recibirá a Bélgica, una prueba de altura para una selección que en menos de tres meses jugará como anfitriona en la Copa Confederaciones. El viernes el combinado ruso tocó fondo. Ante sus aficionados, en Krasnodar, los jugadores dirigidos por Stanislav Cherchesov perdieron por 2-0 ante Costa de Marfil y fueron despedidos con una gran bronca. Además Portugal, flamante campeón europeo, recibirá a Suecia, que sigue buscando cubrir el gran hueco dejado por Zlatan Ibrahimovic.



CONCACAF

Empatadas con 3 puntos en la parte baja de la eliminatoria de la Concacaf para la Copa del Mundo Rusia-2018, las selecciones de Honduras, Trinidad y Tobago y Estados Unidos necesitan ganar hoy en la cuarta jornada del hexagonal para no hundirse en el sótano de la clasificación. El líder México, por su lado, tiene la expectativa de dar el brinco de 7 a 10 puntos ante Trinidad y Tobago con la ventaja de que tres de los cuatro partidos que habrá tenido en el inicio del hexagonal fueron como visitante. Los otros partidos son Honduras vs. Costa Rica y Panamá vs. Estados Unidos.