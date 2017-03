Brasil, por el pasaje Deportes 28/03/2017 Redacción Leer mas ...

Hace justo un año que Brasil y Paraguay se cruzaron por última vez, pero para la canarinha ha pasado una vida. Ahora, aquella Seleçao que salió malherida de Asunción podría convertirse este martes en la primera clasificada para Rusia-2018, aunque los urgidos guaraníes no tienen tiempo para fiestas. Líder de las eliminatorias sudamericanas con 30 puntos, a este Brasil imparable de Tite una victoria ante Paraguay en Sao Paulo le dejaría con más de medio nombre inscrito en la lista de invitados para el próximo Mundial, donde aún figuran únicamente los anfitriones. El encuentro, válido por la 14ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, comenzará desde las 21:45. El resto de la programación es la siguiente: a las 18, Ecuador vs. Colombia; a las 19, Chile vs. Venezuela y a las 23:15, Perú vs. Uruguay.