Venden lotes en zonas inundables Locales 28/03/2017 Redacción Leer mas ...

La Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano advierte a la población que se están vendiendo lotes en zonas no habilitadas para urbanizar debido a problemas hidráulicos.

Se trata de 3 sectores, 2 de ellos aledaños a la intersección de Luis Maggi y Camino Público 21 y un tercero cercano al barrio Martín Fierro ubicado sobre la prolongación de Avenida Ernesto Salva.

Esta zona, como el resto del área, no está apta para ser urbanizada, al menos, hasta que no se hagan importantes obras de infraestructura en el sector, dado que se inundan. Es por ello que no se pueden subdivididir ni lotear, y, por lo tanto, escriturar.

Desde el Municipio se han tramitado actuaciones judiciales con la obtención de medidas cautelares que impiden subdividir tierras y / o construir en uno de los inmuebles referidos, por ante el Juzgado Civil y Comercial de la Primera Nominación.

Vale recordar que el Concejo Municipal aprobó por unanimidad las modificaciones a las Ordenanzas Nº 4593 y 4594 las que establecen sanciones aplicables a propietarios de terrenos que hubiesen “publicitado, ofrecido en venta y/o consentido la ejecución de construcciones y obras civiles” en lugares donde no se hubiere aprobado el loteo o la urbanización correspondiente, en la mayoría de los casos por ser zonas inundables.

Por otra parte se verá afectado de las multas “a quien hubiere construido y/o consentido la ejecución de obras civiles” en terrenos emplazados en Areas de Desarrollo Restringido y/o en zonas inundables; que “sin perjuicio de la aplicación de la sanción anterior, la Municipalidad lo intimará a realizar a su cargo, la demolición (desarmado en el caso de viviendas de lajas) de lo edificado en el plazo que cada caso le fije”, estableciendo además que, “en caso de que el propietario no realice la demolición (o desarmado) correspondiente, el DEM derivará las actuaciones correspondientes al Juzgado Municipal de Faltas”, para tramitar la orden judicial pertinente para la ejecución de la medida.

Se solicita a los vecinos que previamente a cualquier adquisición, se efectúen las pertinentes consultas ante Oficina de Atención de Urbanizaciones del Departamento de Gestión del Suelo, ubicada en el cuarto piso de de la Municipalidad de Rafaela.