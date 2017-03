Otra denuncia de Stolbizer contra Cristina Nacionales 28/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La líder del GEN, Margarita Stolbizer, denunció ayer ante la Justicia que la expresidenta Cristina Kirchner tiene tres propiedades no declaradas en Santa Cruz y pidió incorporar la información a las causas Los Sauces y Hotesur, ambas por lavado de dinero.

A través de su abogada, Silvina Martínez, la legisladora nacional efectuó la presentación ante el juez federal Claudio Bonadio, que lleva adelante la investigación de Los Sauces, y Julián Ercolini, que tiene a cargo Hotesur. Las propiedades que denunció Stolbizer que no fueron declaradas son tres departamentos ubicados en Río Gallegos, Santa Cruz, sobre un local comercial en la esquina de Alcorta y Chacabuco, el que sí consta entre los inmuebles de la exmandataria.

"No se declararon en el expediente sucesorio judicial y en las respectivas declaraciones ante los organismos tributarios", afirmó la diputada en su presentación. Además, subrayó que tampoco aparecen en las declaraciones juradas de la exjefa de Estado ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Según la denuncia de la líder del GEN, hasta fines de 2015 el inquilino de esas propiedades fue el empresario detenido Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, quien está acusado por el delito de lavado de dinero.



"INTELIGENCIA

INTERNA"

Luego de la filtración de nuevas escuchas, el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli advirtió ayer que la expresidenta Cristina Kirchner es víctima de los delitos de "espionaje" e "inteligencia interna" y apuntó contra cinco jueces por los hechos denunciados. "Estamos en presencia de cuatro hechos delictivos de manera continuada: espionaje, inteligencia interna sobre las actividades de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la filtración de las grabaciones a medios de comunicación y la no destrucción de las grabaciones", señaló Parrilli en declaraciones a radio Cooperativa.