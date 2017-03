Los docentes y municipales encaran una semana clave en sus paritarias Locales 27/03/2017 Redacción La Provincia le trasladará hoy oficialmente la propuesta que ya aceptaron ATE y UPCN: 25% en tres partes, retroactivo a febrero. Posteriormente, esta semana deberán votarlo las bases, bajo la advertencia que serán descontados los días en el caso de haber más medidas de fuerza. Por otra parte, la FESTRAM espera, ya sin medidas de fuerza anunciadas, que se efectivice ese mismo porcentaje por parte de Intendentes y Presidentes Comunales. Si no acuerdan, habrá un paro de 72 horas, en día y modalidad a definir.

Ampliar FOTO ARCHIVO MUNICIPALES./ Si ofrecen el 25%, podría haber acuerdo hoy mismo.

Esta semana no será una más: la última de un marzo signado por los conflictos salariales y gremiales. Algunos ya comenzaron a saldarse. Otros, en cambio, parecen que fuera a perdurar mucho tiempo más.

Este panorama nacional tiene alguna correlación con el escenario provincial, especialmente, en el inicio del mes. Pero, llegando a su fin, no se puede igualar -claramente- la administración de Miguel Lifschitz con las del resto de las gestiones subnacionales o nacionales. La oferta realizada de un 25% (un 4% en el mes de febrero, en marzo un 13% más y una suba del 8% en julio), terminó de convencer a ATE y UPCN la semana pasada. Y es un número que ven con buenos ojos los empleados municipales que, si bien no reciben de "esa billetera", la referencia en su paritaria con Intendentes y Presidentes Comunales es clara. No es para menos: es más de lo que ofrecen otros distritos y superior al 24.3% acordados por los bancarios, la paritaria que se tomó como referencia nacional.

Hoy habrá una definición para la FESTRAM (estaba previsto para el jueves y se prorrogó hasta hoy, para que no se haga durante la última jornada de paro). Está prevista una nueva reunión paritaria, sin paros anunciados. La pregunta es si en las más de 360 billeteras comunales hay dinero suficiente como para responder a ese 25% o bien, si la Provincia podría ayudar a aquellos que no puedan. También se reunirá la Provincia con los docentes, para actualizar su oferta salarial (la última que tienen en sus manos es de un 21%).



MAESTROS EMBRETADOS

Nuestro corresponsal Darío Schueri había adelantado que la Provincia le ofrecería lo que hace rato habían acordado: 25% en tres tramos y cláusula gatillo, dejando de esa manera en flagrante “off side” a la docencia.

Las “bases” docentes presienten cuando la cuestión no da para más. El primero de abril el resto de los empleados públicos comenzará a cobrar el aumento; ¿y ellos no?. Una portera de UPCN podría llegar a cobrar lo mismo que una maestra inicial (sin aumento). Además, nadie querrá cobrar el aumento por planilla complementaria a mediados de abril si los gremios persisten en rechazar lo que se les ofrezca.

Ya verá Sonia Alesso cómo le explica a sus pares de CTERA (que ella también conduce) que a pesar de la intransigencia verbal nacional, en su Provincia tuvo que levantar el paro.

A esta situación señalada por nuestro periodista en Santa Fe hay que agregar que el porcentaje de Santa Fe es el mayor otorgado en el país, detrás de San Luis. En Córdoba y Buenos Aires, por ejemplo, tienen porcentajes inferiores (19,5% en la provincia mediterránea, ya aprobado por la administración central y la bonaerense llegaría esta semana al 22%).

Vale recordar que tanto el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, como la titular de la cartera de Educación, Claudia Balagué, anticiparon que si bien no descontarían los días de paros realizados hasta ahora, sí lo harían en el caso de que declaren nuevas medidas de fuerza.



MUNICIPALES ENCAMINADOS

En diálogo con "Algo dirán (Radio Galena, 94.5 Mhz), el secretario general del SEOM, Darío Cocco, manifestó que "momentáneamente no tenemos ninguno previsto. Pero los miembros paritarios tenemos facultades otorgadas por el Plenario de Secretarios Generales para que resolvamos nosotros una medida. Esperemos llegar a algún tipo de acuerdo, sino también estamos facultados para determinar cuándo y cómo serán las medidas de fuerza". En el caso de que no haya acuerdo, ya se sabe que el paro será por 72 horas, en día y modalidad a definir.

"Es cierto que la paritaria central marca una pauta, una referencia para otros acuerdos. A nosotros siempre nos ha servido. Lo que decimos los paritarios de FESTRAM es que la oferta que podemos llegar a analizar -porque hay que estudiar todas las variables- sería a partir de un 25%. Desde ese lugar, creemos que podemos ver si hay algún tipo de posibilidad de acuerdo. Pero menos de esa cifra, no podemos aceptar. El Gobierno de Lifschitz rompió el techo del 18% que había puesto la gobernadora Vidal y el presidente Macri", dijo Cocco.

Por otra parte, Cocco adelantó que, por estar afiliados a la CGT, se plegarán desde la FESTRAM al paro del 6 de abril. Y analizó: "la gente no tiene que enojarse con los trabajadores municipales, ni con los maestros. Hay que apoyar fuertemente a los maestros en su lucha. Todos deberíamos estar en la calle junto con ellos".

Por su parte, Marcela Basano, secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización del Municipio y también miembro paritario, comentó (también a "Algo dirán"): "nosotros sabemos que tenemos que hacer una recomposición salarial de manera urgente. Si bien no tenemos en claro cuál va a ser el porcentaje, sí entendemos que el 25% es un parámetro, una referencia importante y vamos a tener que adecuarnos al cumplimiento de la misma. No tenemos alternativa. El acuerdo que se defina será cumplido por el Municipio. ¿Cómo lo haremos? Ajustaremos el funcionamiento para acomodar el Presupuesto a esta realidad. Pero hay municipios o comunas que tienen situaciones financieras muy complejas: algunos tienen el 80% de sus recursos en salarios. Esto hace una diferencia con la paritaria central: nos estamos manejando con más de 360 empleadores. En la otra, hay un solo empleador".

Da la sensación de que podría haber un acuerdo en la jornada de hoy. Las definiciones son necesarias: esta semana se depositarán los salarios. Y es muy difícil que el potencial acuerdo llegue a estar en el salario. Pero si hay acuerdo, se analizarán las alternativas para pagar la diferencia durante el mes de abril.