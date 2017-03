Ganan, golean y suman puntaje ideal en la Liga Deportes 27/03/2017 Redacción Ben Hur le ganó a Ferro en Los Nogales 3-1 y 9 de Julio goleó 4-0 a Brown en el Coloso. Peñarol se trajo una importante victoria de Ramona. Se postergó La Hidráulica vs Atlético de Rafaela.

Ver galería 1 / 2 - FOTO M. FERRERO ABRAZO DE GOL. / Palomeque ya anotó y todos celebran el 1-0 parcial. FOTO M. FERRERO FESTEJO. / El "León" goleó a Brown. Cano celebra su segundo tanto, el 3-0 parcial.

El comienzo de 9 de Julio y Ben Hur en este Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol viene siendo ideal, así lo indica el puntaje que tienen con dos fechas jugadas y a fuerza de goles volvieron a marcar diferencias y se subieron a la cima junto a Unión de Sunchales, que en el adelanto también había ganado.

Ayer, el ‘León’ goleó 4-0 a Brown de San Vicente en el estadio Germán Soltermam en un partido que lo definió en 20 minutos. Carlos Cano (PT 14m y 34m), Kevin Muñoz (PT 24m) y Gonzalo Cena (ST 37m) anotaron para los ‘Julienses’. En Reserva ganó la visita 1-0.

Por su parte, la ‘BH’ derrotó 3-1 a Ferrocarril del Estado en Los Nogales con goles de Pablo Palomeque (PT 19m y ST 42m) y Luciano Kummer (ST 32m). El empate parcial lo marcó Pablo Pavetti (ST 10m). En Reserva fue 1-0 para el local.

Otro que pudo ganar ayer y en un terreno complicado fue Peñarol, que superó 3-1 al Deportivo Ramona, como visitante. Los tantos del elenco de Villa Rosas fueron marcados por Damián Arnold de penal (PT 7m), Cristian Acuña (ST 23m) y Denis Caglieris (ST 24m). Para el local empató transitoriamente Emanuel Torres (ST 20m). ‘Peña’ también ganó en Reserva y fue por 1-0.

En Humberto, Argentino y Florida de Clucellas igualaron 1 a 1. Bruno Sangalli (PT 25m), de penal para el local y Pablo Paire (PT 38m) para la visita. En Reserva ganó el local 1 a 0.



Fue postergado. El cotejo que Atlético de Rafaela debía jugar ante La Hidráulica fue suspendido por las intensas lluvias caídas en Frontera. Hoy, en la reunión del CD (20hs), se reprogramará dicho compromiso.



En los adelantos. Vale recordar que esta 2º fecha tuvo dos adelantos: Libertad 2 – Sportivo 2, Quilmes 0 – Unión 2.



Próxima fecha (3º): Ben Hur vs Dep. Ramona, Peñarol vs Dep. Libertad, Sportivo Norte vs La Hidráulica, Atlético de Rafaela vs Arg. Humberto, Florida vs Arg. Quilmes, Unión de Sunchales vs 9 de Julio, Brown de San Vicente vs Ferrocarril del Estado.