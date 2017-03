“Si no achican, tienen que cerrar” Locales 27/03/2017 Redacción Pedro Morini, Secretario de Lechería de Santa Fe, volvió a realizar declaraciones sobre la cooperativa láctea más importante del país. El funcionario expresó que los despidos serán “más de mil en todo el país”. Alarmante.

Ampliar FOTO ARCHIVO DESTINO INCIERTO. La crisis de SanCor golpea tremendamente el corazón del país.

Días atrás conversamos con Pedro Morini, Secretario de Lechería de la Provincia, quien expresó que desde su cartera estaban abocados a la búsqueda de algunos paliativos que atenúen la caída de SanCor CUL. Concretamente, el funcionario manifestó que estaban intercediendo ante terceros para posibilitar que la planta de Centeno, que permanecerá sin actividades por lo menos por un mes y medio más, pase a otras manos para mantener las fuentes laborales.

En esta oportunidad Morini, en diálogo con medios rosarinos, graficó la gravedad de la situación al brindar números alarmantes para los trabajadores de la empresa lechera. “Si no achican gente, tienen que cerrar”, sentenció.

Es la primera vez que desde el gobierno provincial admiten que los despidos “serán más de mil” en todo el país. Advierten que “por la caída de la producción de leche, si no achican gente van a tener que cerrar”.

Ante la consulta sobre informaciones que hablan de mil despidos en SanCor, sorprendió: “Los últimos datos hablan de más de mil puestos de trabajo”, reforzó Morini. Y agregó: “Van a tener que achicar gente porque la ecuación de empleados es para una empresa que tiene que elaborar 5 millones de litros y hoy está produciendo 1,6 millones de litros”.

El secretario de Lechería aclaró que las pérdidas de fuentes de trabajo “no van a estar concentrados en un solo lugar, no es una empresa como General Motors que está todo concentrado en una sola ciudad, esto debe estar distribuido por lo menos en 30 puntos distintos”.

“Si esto no se da, la empresa va a tener que cerrar”, insistió Morini. Y añadió que “ya se dio que muchas plantas se tecnificaron y otras de localidades cercanas debieron cerrar”.

Respecto de lo que ocurre en Centeno, donde casi 70 personas se quedarían en la calle afectando la economía de todo el pueblo, Morini dijo: “Lo que ocurre en Centeno vamos a acompañarlo desde el gobierno provincial”.

Tal como informó a LA OPINION, el funcionario expresó que “Centeno tiene una alternativa que es un inversor privado, mientras esa alternativa esté vigente nosotros no vamos a intervenir”, indicó el funcionario. Y advirtió que “obvio que vamos a evaluar las condiciones de los nuevos dueños, como por ejemplo si toman a todos los empleados o solo una parte”.

Morini describió que “la provincia de Santa Fe está produciendo 3 millones de litros menos por día. Y este año con el golpe que nos dio el agua se agravó la situación”.

Acerca de rumores sobre posibles problemas también en la planta de SanCor de Gálvez, Morini explicó que “no podemos ir a dialogar mientras no conozcamos cuál es el plan de ajuste de la empresa”.

Y terminó: “Nosotros no vamos a estar ausentes, que la gente se quede tranquila en ese sentido; evaluamos la posibilidad de conformar una cooperativa con empleados despedidos y productores”.



SE AGUARDA LA REUNION

ENTRE LEGISLADORES



Tal como informamos la semana pasada, este miércoles 29 de marzo a las 11 se reunirán en la capital provincial legisladores de Santa Fe y Córdoba para debatir también sobre la compleja situación de SanCor.

En este sentido el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti, expresó que “la crisis en Sancor nos aflige tanto a santafesinos como a cordobeses, tenemos que poner el tema sobre la mesa y tratar, desde las legislaturas, de dar todo el apoyo que esté a nuestro alcance”.

El ex gobernador alertó sobre la necesidad de ayudar “a una de las empresas más grandes que tiene la provincia, que involucra a unos 1.500 socios tamberos, y a más de 4 mil trabajadores”.

“Estamos buscando por distintos medios posibilidades de encontrar financiamiento”, añadió Bonfatti y convocó a los distintos actores a “encontrar una salida en forma conjunta”.

Por otra parte, Bonfatti pidió un mayor protagonismo de la Nación para ayudar a una pronta solución.

“El gobierno tiene una postura y una mirada muy dura sobre el conflicto, y parecen no entender que esto es un tema que puede tener graves consecuencias sociales; una vez más, el gobierno nacional carece de una mirada política de entender más al interior y a su economía”, expresó.

Bonfatti también opinó que "independientemente de las alternativas que podamos explorar para arribar a una solución, la Cooperativa tendrá que hacer un análisis interno en profundidad, y modificar aquellas pautas que han sido ineficientes”.