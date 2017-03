"Son espacios de contención social" Información General 27/03/2017 Pablo Urso Hoy se abren las inscripciones para los diversos talleres que se dictarán durante este año en los barrios de la ciudad. Comenzarán a partir del lunes 3 de abril y se extenderán hasta el mes de noviembre. "Es un trabajo social", dijo la funcionaria Julia Davicino.

Ampliar FUNCIONARIA. Julia Davicino, subsecretaria de Gestión y Participación de nuestra ciudad.

Al igual que todos los años, la expectativa por los talleres barriales crecen en Rafaela, luego del receso de verano, otra vez vuelven a dictarse estos exitosos espacios que convocan a más de 1000 vecinos de todos los barrios de la ciudad.

Por eso la Municipalidad informa que hoy comenzarán las inscripciones para los diversos talleres que se dictarán durante este año en los barrios de la ciudad, comenzando el próximo lunes 3 de abril y se extenderán hasta el mes de noviembre.

En diálogo con LA OPINION, la subsecretaria de Gestión y Participación, Julia Davicino, dijo que "para nosotros los talleres significan una gran inversión del Estado para poder sostenerlos en toda la ciudad. Hay 2 talleres por barrio y es una experiencia de trabajo que venimos desarrollando desde hace muchos años", dijo en primera instancia la funcionaria.

Además, explicó que más allá de los espacios que otorga el Municipio en distintos sectores de la ciudad, y poder llevar adelante las disciplinas, dijo que "son espacios de contención social, lugares de encuentro en donde los vecinos desarrollan no sólo actividades y aprendizajes de cada disciplina sino que cada una de estas personas que no tiene posibilidades de pagar, puede hacer intercambios, conocer a otra gente, pasarla bien y por eso decimos que es mucho más que un lugar para aprender algo", dijo.

Continuando con una variada oferta, los interesados podrán asistir a talleres de guitarra, tejido, pintura sobre tela, folclore, memoria, manualidades, jardinería, ritmos latinos, yoga, tango, pintura, fotografía, gimnasia, cerámica, murga y plástica.

La grilla completa estará disponible desde hoy lunes en www.rafaela.gov.ar y a través de ese mismo medio se pueden realizar las inscripciones completando un formulario. Las personas que no poseen acceso a este sistema online podrán acercarse a la vecinal de su barrio para realizar consultas e inscripciones o hacerlo en los Centros Tecnológicos Barriales de los barrios 2 de Abril, Fátima, Jardín, Güemes, M. Zazpe, Italia, Amancay (lunes y martes), Pizzurno (miércoles) y 9 de Julio (jueves y viernes), donde una persona los asistirá para la realización de la inscripción on line.

Los talleres están destinados a personas de todas las edades (niños, jóvenes y adultos) y son de carácter gratuito para el vecino, representando una importante inversión municipal destinada a garantizar espacios de aprendizaje en cada barrio de la ciudad. Además, no importa el barrio en que resida el alumno ya que los talleres, si bien se realizan en las vecinales son, en todos los casos, abiertos a todos los rafaelinos. Y sobre esto, Davicino dijo que "si bien el espacio es para todos, son las mujeres las que más se acercan, las que se dedican un tiempo y se vuelcan masivamente", explicó, mencionando el taller de Ritmos Latinos, acaso el que más demanda tiene.

Además, expresó que estos espacios sirven para "trabajar los vínculos y otros encuentros, lugares de encuentros, y que muchas veces termina en un fin solidario", agregó.

En cuanto a la participación, ha crecido mucho. Si bien en el invierno el número tiende a bajar, es notable como a fin de año la gente se suma y terminan siendo alrededor de mil los rafaelinos que se juntan en todos los puntos de la ciudad. También la Municipalidad advierte el interés de las personas para esta época del año, consultando permanentemente en la secretaría: "Siempre nos preguntan cuándo empiezan los talleres y cómo se van a distribuir por la ciudad. Por eso siempre marcamos que este es un lugar muy concurrido por los rafaelinos", explicó.



PRESUPUESTO CIUDADANO

Estos talleres forman parte del Presupuesto Ciudadano y se enmarcan dentro de una política social, cultural y educativa de inclusión y construcción de ciudadanía. Su puesta en marcha implica acercar a los vecinos espacios de aprendizaje y recreación cercanos a sus hogares, promoviendo el fortalecimiento de los lazos comunitarios entre vecinos y aprovechando la importante infraestructura barrial existente.

Con un rol educativo, cultural y artesanal, los encuentros estimulan la creatividad y las aptitudes artísticas, aportan a la educación integral de la comunidad rafaelina y fortalecen la participación de los vecinos en los espacios comunitarios.

Los talleres barriales se vienen realizando desde el año 2009, cuando surgen como una propuesta de descentralización y oferta de capacitación en las diferentes vecinales de la ciudad. Desde esa fecha, cada año vecinos de los diferentes barrios eligen las opciones que son de su preferencia y durante el año se desarrollan esas actividades, en diferentes días y horarios en el espacio de la vecinal.