Qué dijo Llop tras el empate de Atlético ante Estudiantes Deportes 27/03/2017 Martin Ferrero El DT de la ‘Crema’ se mostró conforme con lo realizado por su equipo, con la actitud que tuvieron para remontar dos veces el resultado y señaló que el punto sirve “Si le ganamos a Newell’s”.

Ampliar FOTO G. CONTI JUAN MANUEL LLOP. / “Estuvimos a la altura de lo que era este partido”. Atlético igualó 2-2 vs Estudiantes.

El destino dirá si el punto que consiguió Atlético de Rafaela el sábado por la noche ante Estudiantes le servirá o no. Lo cierto es que el equipo de Juan Manuel Llop, que estuvo dos veces en desventaja (terminó 2 a 2), tuvo la actitud que todos le pedían, le jugó de igual a igual a un ‘Pincha’ que pretende ser protagonista del torneo y hasta también, con uno menos, se lo pudo ganar.

“Hicimos un buen partido ante un gran rival, pudimos haber pedido, también ganado, pero estuvimos a la altura de lo que era este partido”, destacó en conferencia de prensa el ‘Chocho’ Llop. Y analizó: “Fue un partido muy pensado, estructurado, de detalles, lo pudimos haber ganado sobre el final y en las dos veces lo empatamos y hasta lo pudimos dar vuelta, me voy muy conforme. Conforme con eso, con el desarrollo, con la actitud del equipo, que trató de jugar, con el resultado a medias”.



-¿Le da bronca el segundo gol de Estudiantes?

Sí porque son detalles. Cuando hablo de detalles es porque el rival nos hace un gol después de un saque lateral, en una pelota que sale sucia y no pudimos sacarla y, el otro, de una pelota frontal. Son detalles y a veces lo podés ganar o perder. Nosotros también le empatamos las dos veces de pelota detenida y pudimos, sobre el final, con el cabezazo de Campi, ganarlo.



-¿Sirve este punto?

-Sirve si le ganamos a Newell’s…



-Tuvieron distracciones en el fondo y las pagaron caras, ¿cómo ve la expulsión de Abero?

-Abero no le hizo absolutamente nada al rival. Errores defensivos no hubo porque el rival no jugó, no puso un delantero mano a mano con nuestro arquero. Dentro del desarrollo del partido la defensa estuvo muy bien porque el rival no tuvo una sola situación como para poder enfrentar a Hoyos.



-Ofensivamente, ¿qué balance hace?

-En el PT nos faltó un poco más de juego. No pudimos enlazar con Lucas (Pittinari) y Fernando (Luna), estaban muy fuertes ellos, era el partido que yo pensé, de segunda pelota, de pelota detenida, que íbamos a presionar y ellos salían con pelota larga a Toledo o las diagonales de Otero. En el ST con Montiel presionamos más arriba, distribuyó bien Diego y tuvimos un poco más de posesión, lo solté un poco más a Albertengo y lo subí a Luna, mejoramos pero no había demasiado espacio para jugar. Si analizamos, hicimos un muy buen partido porque nunca nos caímos anímicamente, hicimos el gol, estábamos jugando bárbaro y a los dos, tres minutos nos hacen el 2-1 y sin embargo tuvimos la de Luna, el cabezazo de Campi, Leandro Díaz que se va solo con pierna izquierda, el centro de Martino, tuvimos muchas situaciones como para hacer algún gol y me cuesta encontrar alguna clara del rival.



VUELTA AL TRABAJO



Luego del encuentro del sábado el plantel profesional de Atlético de Rafaela regresará a los entrenamientos en la jornada de hoy, pensando ya en su próximo objetivo: Newell’s Old Boys en Rosario.

Para dicho juego Llop no podrá contar con el uruguayo Mathías Abero, expulsado en el 2-2 ante Estudiantes.

En este regreso a los trabajos habrá que evaluar el estado de Teodoro Paredes, que jugó el partido ante el ‘Pincha’ con una descompostura.