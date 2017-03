Aquella herida sigue sangrando Locales 27/03/2017 Darío H. Schueri Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO DESESTABILIZACIONES./ Como en el conflicto del campo, el Gobierno nacional acusa a la oposición de "desestabilizarla".

Nunca suturó del todo; sigue abierta desde aquella exponencial y fría madrugada del 17 de julio del 2008, cuando en una extraña conjunción gramática el vicepresidente Julio Cobos anunció su voto "no positivo" por la resolución 125, que imponía derechos de exportación móviles a las exportaciones de granos.

Hoy, un minúsculo grupo reaccionario de la facción peronista FPV extraviados en los recodos de la historia hacen la suficiente bulla para despertar el instinto de la “ideología del poder” (Asis dixit) del peronismo acechante; nunca dormido. Y como sentenciara el agudo diputado nacional radical Mario Negri, “no es bueno que el peronismo carezca de un liderazgo”.

Históricamente el gremialismo supo ser el sostén institucional del peronismo acéfalo; hoy tiene serios problemas de representatividad. Está acosado por sectores de la izquierda más radicalizada y combativa que justamente busca ganar “su” calle, a manera de brazo ejecutor de las poco democráticas intenciones del FPV. La inflamable “Lilita” Carrió contribuyó al miedo advirtiendo – según sus inescrutables fuentes- que el kirchnerismo habría sentenciado: “o tumbamos a Macri ahora, o vamos todos presos” (reportaje televisivo con Joaquín Morales Solá).

Hoy se respira un clima de beligerancia que, vaya paradoja de la política, el actual gobierno considera "destituyente", construcción linguística con hondo contenido político acerada por el kirchnerismo en aquellos aciagos días de "la 125".

Sectores ruralistas y no ruralistas están convocando a "salir a defender a la democracia" (o sea a Mauricio Macri) en las rutas, plazas y calles el 1 de abril. Suena desmesurado e imprudente; los violentos estarían ganando la batalla del miedo, y los que quieren defender a Macri de esta minúscula horda, sólo contribuyen a debilitarlo y dejarlo más expuesto.

Este Día de la Memoria tuvo connotaciones especiales - y peligrosas - de ambos lados: mientras un sector politizado e ideologizado lo utilizó para arremeter ferozmente contra el gobierno; desde el propio gobierno se cometió la torpeza de responder a la provocación con más provocación; la foto en el Congreso de un grupo de legisladores de Cambiemos con banner desacreditando los derechos humanos no contribuyeron necesariamente a la pacificación.

Las sociedades, por lo general conservadoras y haraganas políticamente hablando necesitan motivos para encumbrarse. En los días de "la 125" los colmó la altanería presidencial. Hoy, el caldo de cultivo imaginado por los exaltados podría ser la incertidumbre de una parte de la sociedad sobre el porvenir económico.

Mauricio Macri no necesita que el 1 de abril nadie salga a la calle a defenderlo de un supuesto golpe democrático. Las instituciones funcionan a pleno en Argentina. No hay espacio para extravagancias más allá de las fintas.

El peronismo deberá aguardar el próximo turno electoral en el 2019 para intentar volver al poder. Tampoco necesita que una parte de la comunidad se lo recuerde en las rutas, plazas y calles.

No abramos aún más heridas. La hemorragia podría ser letal.

Mauricio Macri tiene que ratificar el rumbo trazado; se le agotó el crédito para las chambonadas. Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es ver a sus dirigentes dubitativos (y ni hablar de la oposición); en eso Cristina la tenía clara: equivocada o no (según quien la mirase) ratificaba el rumbo. Si cambiaba de idea en medio de la selva la comían los leones (propios y ni pensar los ajenos).



UCR SANTA FE DEFINE SU FUTURO

Este miércoles 29 el radicalismo santafesino llevará a cabo su Convención. Los sesenta delegados convencionales deberán decidir el futuro del Partido en orden a las alianzas existentes: FPCyS y Cambiemos.

Habría un principio de acuerdo: conformar el Frente Progresista (con las excepciones del caso) para el orden provincial, y dejar que la Convención Nacional de fines de abril en La Plata defina la alianza para las diputaciones nacionales, naturalmente sin sancionar a los dirigentes que vayan en otras listas, caso el FPCyS.

La salida salomónica que planteáramos hace un par de semanas en esta columna. Después venderán las alianzas territoriales (atentos con lo que pudiere ocurrir en Santa Fe capital), los partidos surgidos para la ocasión, y los estratégicos entramados de cada pueblo y ciudad.

Signos de un país que volvió al mundo tal cual es: despiadado. Adjetivo que desvela al mismísimo Papa Francisco.