Car Show puso segunda en Paraná

Ver galería 1 / 2 - FOTOS HERNAN RODRIGUEZ FERNANDO VILLA. El chaqueño venció en la final de la categoría TC 4000 SS. CRISTIAN GARBUGLIA. Ganó una emocionante carrera de TS 1800 con el Ka.

El autódromo "Ciudad de Paraná" recibió el fin de semana a la segunda fecha del Car Show Santafesino, que ofreció finales con reiteradas modificaciones en el liderazgo, algunas accidentadas y otras polémicas, en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos.

Las finales quedaron ordenadas de esta manera:

TC 4000 SS (16 vueltas): 1º Fernando Villa (Falcon), en 27m39s038; 2º Gustavo Crucianelli (Dodge) a 3s771; 3º Claudio Buchholz (Chevy) a 4s019; 4º Alejandro Ramón (Falcon) a 4s303; 5º Fabio Canciani (Falcon) a 11s811; 6º Sergio Cheirano (Chevy) a 17s314; 7º Franco Passarino (Falcon) a 19s039; 8º Héctor Faín (Falcon) a 21s797; 9º Marcelo Feliciani (Chevy) a 1m01s252 y 10º Fernando Terré (Chevy) a 1m06s972.

TS1800 (16 vueltas): 1º Cristian Garbiglia (Ka), en 29m47s899; 2º Luciano Bucci (Trend) a 2s214; 3º Gustavo Santibáñez (206) a 8s195; 4º Juan Ignacio Canela (Clio) a 8s303; 5º Fernando Martino (Clio) a 8s772; 6º Ezequiel Bosio (Kinetic) a 9s355; 7º Sebastián Sábolo (Kinetic) a 15s726; 8º Guillermo Cavigliasso (Clio) a 16s437; 9º Andrés Cief (Clio) a 17s306; 10º Alfredo Lestard (Clio) a 18s450... no clasificaron Alejandro Almeida (Trend) y Eugenio Mautino (Kinetic) y no largó Agustín Bonomo (Gol).

Turismo Fiat Santafesino (16 vueltas): 1º Abel Sánchez (128), en 28m57s421; 2º Hernán Fenoglio (128) a 1s834; 3º Matías Cravero (Uno Way) a 2s622; 4º Juan Pablo Demonte (Uno) a 2s641; 5º Martín Ferrero (Uno) a 4s045; 6º Franco Melli (Uno) a 5s119; 7º Santiago Robledo (Uno) a 6s039; 8º Luciano González (Uno) a 6s454; 9º Juan Marcelo Lecce (Uno Way) a 6s846; 10º Marcelo Dalmazzo (Uno) a 10s232; 11º Máximo Gauchat (Uno) a 10s279... 14º Maximiliano Andreis (Uno) a 18s080... 28º Ricardo Saraco (Uno) a 1m27s712.

Fórmula 3 Santafesina 1.6 (14 vueltas): 1º Renzo Testa, en 22m32s783; 2º Franco Bosio a 1s554; 3º Alfredo Esterkin a 3s331; 4º Ricardo Coronel a 6s096; 5º Alfredo Martini a 7s114; 6º Fabián Mainero a 9s312; 7º Manuel Macarro a 10s148; 8º Ayrton Reutemann a 18s833; 9º Gregorio Lang a 22s706 y 10º Juan Carlos Polini a 30s600.

Fiat 600 TS (14 vueltas): 1º Nicolás Aimar, en 26m11s769; 2º Luis Cifre a 1s902; 3º Axel Lederhos a 28s141; 4º Javier Melidoro a 49s673 y 5º Joaquín Del Pino a 1m23s808.