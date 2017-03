Ir a un casamiento y terminar desvalijados Policiales 27/03/2017 Redacción Leer mas ...

No vamos a revelar identidades de los protagonistas, pues lo ocurrido nos llegó por una tercera persona muy conocida de ellos y por lo tanto adjudicando veracidad al episodio, que por otra parte no es nada extraño en esta época de tanta delincuencia, que abruma en todos los rincones de la Argentina.

Decimos en el título como estar yendo a una fiesta -en este caso de casamiento- y terminar siendo robado de casi todas las pertenencias, durante un alto en el camino para detenerse a cenar. Así fue en efecto, el grupo familiar oriundo de la localidad cordobesa de Brinkmann -que también incluía entre ellos a un pariente radicado en la vecina Vila-, se trasladaba hacia la ciudad de Córdoba para asistir a un casamiento que tendría lugar el sábado, por lo cual anticipó su viaje el viernes por la tarde, para alojarse en un hotel y participar al día siguiente con mayor comodidad de la celebración matrimonial.

Durante el camino, antes de llegar a la capital cordobesa, los dos automóviles se detuvieron en una localidad para cenar, quedando estacionados al frente del local gastronómico, siendo enorme la sorpresa cuando al parecer alguien que andaba por el lugar los advirtió que la puerta trasera de la camioneta -el otro vehículo, un automóvil, no fue tocado- estaba abierta. Todos hacia el exterior, comprobando la desagradable novedad, la puerta había sido forzada y robado absolutamente todo lo que se encontraba allí, en especial los bolsos y valijas en que llevaban la ropa, calzado y demás para asistir a la fiesta del día siguiente, llegando a salvarse una notebook que estaba dejado del asiento delantero.

Como suele decirse "fueron desvalijados". Realmente lamentable todas estas cosas que suceden en la Argentina de este tiempo, sirviendo para alertar -un poco más- a la gente que suele movilizarse de distintas maneras, ya que en todos los lugares se corre riesgo de convertirse en víctima. Aquí deteniendo los coches frente a un local, por un breve lapso, y sin embargo siendo saqueados.

Le contamos el final de la historia: uno de los vehículos regresó a Brinkmann, se aprovisionó de vestimentas para todo el grupo, regresó a Córdoba y el sábado participaron de la fiesta de casamiento. Seguramente aún con la conmoción del mal momento, pero al fin y al cabo debiendo conformarse con una reflexión habitual en este tiempo: ¡felizmente no hubo que lamentar víctimas personales!