Mirtha Legrand lo dejó en claro: "no soy panqueque"

Tal como se esperaba, Mirtha Legrand se refirió en su programa del sábado a la noche a la entrevista que la semana pasada le hizo al presidente Mauricio Macri.

Luego de las repercusiones, la Chiqui hizo su descargo. "Me dijeron de todo, lindo y feo", leyó la conductora de La Noche de Mirtha, que se emite por canal 13. "Quiero destacar la cordialidad con la que fui recibida y la libertad con la que pude preguntar. No hubo presiones ni exigencias, ni nadie que quisiera conocer de antemano las preguntas", añadió.

Luego, Mirtha dejó de leer y mirando la cámara aseveró: "Yo sigo siendo del PRO, de Cambiemos, y deseo con todas mis fuerzas que ganen las próximas elecciones". "Los kirchneristas, no crean que soy kirchnerista porque no soy panqueque", dijo también la conductora y actriz. Finalmente, descartó que el presidente haya salido perjudicado tras la entrevista: "El presidente ganó puntos, creo que subió en la estima de la gente. Pocas veces habló con tanto fervor".