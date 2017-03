Le gatillaron tres veces a remisero para robarle Policiales 27/03/2017 Redacción OCURRIO EN ESTACION FRONTERA

Un remisero de la ciudad de San Francisco, fue víctima de un violento robo estilo "piraña" en Estación Frontera, publicó La Voz de San Justo.

El hecho ocurrió a las 3:30 de ayer, cuando Luis Gallardo (48), conductor de un remís Fiat Siena gris, subió a una pareja como pasajeros en bulevar Sáenz Peña al 1100 de San Francisco.

Según cita el colega de San Francisco, al llegar el remís a Frontera, lo esperaban al menos tres personas, una portaba un arma de fuego y le gatilló en reiteradas ocasiones a las piernas al remisero, mientras le exigía la entrega del dinero que tenía.

Así, los delincuentes se apoderaron de la recaudación, unos 650 pesos, un teléfono celular marca Samsung, la tickera, los elementos de limpieza que había en el automóvil y el botiquín de primeros auxilios.

El remisero Gallardo contó al citado medio cordobés el episodio de inseguridad vivido, poniendo de manifiesto que le pusieron “un cuchillo en el cuello” mientras le exigían la plata; y que “uno de los sujetos me gatilló en dos o tres ocasiones a las rodillas sin que por suerte saliera la bala", no conforme con el dinero hallado.

Finalmente el trabajador del volante dijo que está analizando dejar la actividad para que no se repitan más este tipo de hechos que lo afectan profundamente.