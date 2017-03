Robo a Luis Majul Policiales 27/03/2017 Redacción Leer mas ...

El periodista Luis Majul contó que fue víctima de un extraño robo.

El conductor de La Cornisa, ciclo que se emite por América TV, reveló que los ladrones se llevaron las llaves de su casa y de su productora. "No fue un robo al voleo. "Si lo que quieren es paralizarnos, les salió, otra vez, el tiro por la culata. Vean el programa, solo eso", sostuvo en la red social Twitter, publicó La Nación. "Me apuro en aclarar que estamos bien para no preocupar a mis familiares", concluyó el periodista.