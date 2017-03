Del Potro superó a Hasse y ahora se le viene Federer Deportes 27/03/2017 Redacción TENIS

Llegó la hora del debut en el Masters 1000 de Miami para Juan Martín Del Potro y el saldo fue positivo. En un buen arranque de año, aunque lejos de verse favorecido por los sorteos de los cuadros, el tandilense, 29° favorito, comenzó su participación en el segundo torneo de esa categoría en 2017 derrotando a Robin Haase, 48° en el ranking mundial y aquel adversario al cual, el año pasado, en la primera ronda de Basilea, le dijo “qué pedazo de fantasma que sos” antes de dedicarle un grueso insulto. ¿La razón? Lo acusó de simular una lesión. El resultado final fue de 6-2 y 6-4 y ahora enfrentará al renovado Roger Federer. Ya en tercera ronda, el tandilense deberá medirse ante Roger Federer, con quien no se enfrenta desde hace más de tres años (derrota en el Máster de Londres en 2013). El historial de partidos entre ambos es favorable al suizo, quien venció en 15 ocasiones y perdió tan solo en 5 oportunidades. El duelo ante el ex número 1 del mundo, quien llegó a dicha instancia tras vencer al norteamericano Tiafoe, será este lunes con horario a confirmar, aunque podría ser el de las 16:30 -hora argentina- y se podrá observar por la señal de Espn.

Del Potro se presenta en Miami en su cuarto torneo del año, luego de buenas actuaciones en Delray Beach, donde perdió la semifinal con el canadiense Milos Raonic, y de eliminaciones consecutivas -una en la segunda ronda y la otra en tercera- con el serbio Novak Djokovic en Acapulco e Indian Wells. A pesar de irse rápidamente contra el segundo del ranking, el tandilense mostró un muy buen rendimiento por momentos en ambas ocasiones forzando el tercer set en cada una de ellas.

Antes de Del Potro otros dos argentinos tuvieron su oportunidad de dar un nuevo paso en el torneo y uno de ellos no la desaprovechó. En la cancha 1, Diego Schwartzman vapuleó al español David Ferrer (27°) al vencerlo en sets corridos. El porteño, que dejó en el camino al ruso Karen Khachanov, se aprovechó de las ampollas en los pies del español, que no resistió y perdió por 6-2 y 6-4. En cambio, y como era previsible, Horacio Zeballos, que viene de superar al portugués Gastao Elias, perdió en la cancha central con el suizo Stan Wawrinka (máximo favorito) por 6-3 y 6-4 y sumó así su tercera derrota con el 3 del mundo, junto a la de Buenos Aires en 2012 y en Roland Garros un año después. En tanto, Federico Delbonis (57°) confirmó su buen momento en Miami con una sólida victoria sobre el alemán Lennard Struff (63°). Fue por 7-6 (5) y 6-1 en una hora y 19 minutos para avanzar a los octavos de final. Es la segunda vez en su carrera que el argentino se instala en esa instancia en un Masters 1000, certamen que se disputa sobre cemento y reparte 6.993.450 dólares en premios. Su próximo rival será el japonés Kei Nshikori, quien eliminó al español Fernando Verdasco. Quien no pudo sumarse a Delbonis fue Guido Pella (158°). El bahiense dio pelea pero cayó en sets corridos por 6-4 y 6-3 contra el francés Nicolas Mahut (55°).