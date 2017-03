El turismo se fuga a países limítrofes Nacionales 27/03/2017 Redacción Empresarios aseguran que provincias están "preocupadas" por un fenómeno creciente.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El fin de semana largo volvió a generar "preocupación" en las provincias por la "fuga" de turistas a países limítrofes en busca de precios más bajos, lo cual causó un movimiento "muy dispar" en las ventas de las diferentes regiones de la Argentina, aseguró ayer un estudio privado.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que una comitiva de dirigentes empresarios expuso su "preocupación" ante la Comisión de Economías Regionales de la Cámara alta y pidió la reglamentación del artículo 10 de la ley PyME con medidas tendientes a compensar a ese sector en las zonas de frontera. "Este fin de semana largo las ventas fueron muy dispares entre provincias.

Mientras en algunas ciudades los comercios tuvieron un buen movimiento, en otros más cercanos a las fronteras los niveles fueron malos y la afluencia de turistas fue más de paso que de permanencia", evaluó la entidad. Sostuvo que "lugares como Chile, hacia donde se dirigieron muchos argentinos en busca de paseos de compras, sumaron descuentos de 30% para los turistas de nuestro país que presentaran DNI".

Así, subrayó que hubo hasta cinco horas de espera para cruzar la Cordillera e indicó que el jueves entraron a Chile 7.340 personas y 1.830 vehículos, mientras el viernes, el primer día del fin de semana largo, se registraron 9.010 personas por el Paso Internacional del Cristo Redentor".

La CAME puntualizó, además, que en Mendoza la ocupación hotelera rondó el 52%. En tanto, Formosa se vio afectado por el continuo cruce de centenares de compradores locales y extraprovinciales a las localidades fronterizas de Alberdi, Puerto Elsa y Pilar (Paraguay) en donde los precios tienen un valor de entre 20% y 50% menos que en los comercios locales. En Misiones, unos 50 buses diarios pasaron a países limítrofes para realizar tours de compras como sucede todos los feriados.

"Este verano los argentinos realizaron cifras récord de compras en el extranjero (U$S 790 millones hasta el 3 de marzo con tarjetas de crédito. Un 55% más con respecto a igual período de 2016) y Chile fue el destino más elegido en esta temporada", indicó el sondeo.

"Según el relevamiento mensual realizado por CAME, si se toman las ventas por grandes regiones geográficas, las retracciones interanuales más fuertes en el primer bimestre del año se sintieron en Cuyo (-6,9%), NEA (-6,4%) y NOA (-5,9%)", enfatizó. Aclaró que también en la Patagonia los descensos promediaron el 4,7%, mientras en la Ciudad de Buenos Aires las ventas cayeron 3,3%, en la Región Centro 2,9% y en la provincia de Buenos Aires, 1,7%.