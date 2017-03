La mejora económica se sentirá "mes a mes" Nacionales 27/03/2017 Redacción PEÑA ADMITE QUE SERA DISPAR ENTRE LAS REGIONES DEL PAIS

Ampliar FOTO ARCHIVO MARCOS PEÑA

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer que la reactivación económica se sentirá "mes a mes" con diferencias, según cada región del país y dependiendo de cada actividad. "Ya lo más grueso del tema tarifario fue hecho, las paritarias ya le empiezan a ganar, mes a mes, a la inflación y eso se va a ir sintiendo. Depende del lugar del país también", dijo el funcionario.

Peña sostuvo en declaraciones a radio Mitre que "no es de un día para el otro" que se dará la reactivación económica con impacto positivo en cada hogar y remarcó que también "depende mucho del sector". "Lo importante es el proceso. El segundo semestre, lo dijimos, iba a bajar la inflación y bajó", expresó el funcionario al destacar la desaceleración de precios en el último trimestre del año pasado, que se cortó en febrero por el ajuste de tarifas.

Según afirmó el jefe de los ministros, hace más de siete meses que se viene generando trabajo en la Argentina, pero aclaró que nadie pasa "de terapia intensiva a correr una maratón de un día para el otro". "Para mucho de los sectores asalariados de la Argentina, de clase media, va a empezar a verse, mes a mes, una recuperación del salario real", insistió el funcionario de la alianza Cambiemos.



MOVILIZACION EN

APOYO A MACRI

Peña aclaró que la convocatoria a la concentración en apoyo al presidente Mauricio Macri del primero de abril "no es promovida ni organizada por Cambiemos por el Gobierno". No obstante, lejos de desalentar la movilización, el ministro coordinador aseguró que "es bueno que los ciudadanos se expresen de forma pacífica, en el marco de la Ley, de la forma y en el momento que quieran". "La convocatoria a manifestarse el 1 de abril en apoyo al Presidente Macri y/o en apoyo a la democracia no es promovida ni organizada por Cambiemos o el gobierno", afirmó Peña a través de las redes sociales. Luego de un marzo caliente, que estuvo marcado por una seguidilla de marchas multitudinarias con una marcada impronta opositora, simpatizantes autoconvocados de Cambiemos iniciaron una campaña en redes sociales para movilizarse a favor del presidente, a quien consideran blanco de maniobras de desestabilización política.

El llamado a movilizarse sucede en medio de las advertencias de sectores del oficialismo por una supuesta intención de las fuerzas del kirchnerismo, del peronismo y de la izquierda de preparar un clima de caos social a los efectos de lograr un "quiebre el orden constitucional".

Sectores del oficialismo analizan que las últimas marchas (tanto la de docentes, las sindicales, la del movimiento de mujeres y la del 24 de marzo) pone en evidencia la necesidad de disputar la calle para contrarrestar los ímpetus cada vez más agitados de la oposición.

Por otra parte, Peña, apuntó contra "un sector que tiene a los piquetes como una profesión" y reiteró que "no hay una solución mágica" para solucionar los cortes de calle, pero aclaró que se pueden "generar mejores mecanismos" de diálogo. "Nosotros creemos que es importante contextualizar este tema. Hace más de 20 años que convivimos con los piquetes y que simboliza una serie de cosas. Principalmente mostraba un Estado que no escuchaba y refleja un sector que tiene a los piquetes como una profesión", lanzó Peña.