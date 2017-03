Avanza investigación tras robo a la jueza Arroyo Salgado Nacionales 27/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El robo que sufrió en las últimas horas la jueza federal Sandra Arroyo Salgado cuando le forzaron el automóvil en el estacionamiento de un shopping de la localidad bonaerense de Munro tuvo algunos avances, pero también ciertos detalles que dificultan la investigación que lleva a cabo Gendarmería Nacional. En ese sentido, fuentes de la fuerza precisaron a NA que funcionan tres de las cuatro cámaras que hay en esa zona y todas ellas estaban enfocadas hacia otro lugar, por lo que puede estimarse que los delincuentes sabían de ese detalle a la hora de violentar el vehículo de la exesposa del fiscal fallecido, a cargo de la UFI-AMIA, Alberto Nisman.

Sin embargo, durante la inspección ocular llevada a cabo por personal de Gendarmería Nacional, a cargo de la investigación -en un principio trascendió que era la Policía Federal- se obtuvieron dos huellas parciales en el exterior del vehículo de Arroyo Salgado (una Pick Up Toyota Hilux 4W), en el lateral derecho puerta delantera y guardabarros trasero. Más allá que las cámaras no estaban ubicadas hacia el rodado de la magistrada, se obtuvieron las filmaciones de las cámaras que funcionaban por parte de Unidad de Procedimientos judiciales.

También procedieron a revisar las cámaras del peaje de la Autopista Panamericana, al tiempo que se realizaron planimetrías y registros fotográficos. La magistrada confirmó que el hecho ocurrió en el estacionamiento del shopping Norcenter, y una de las notebooks sustraídas era de ella, y la otra de una de sus hijas. "La pasé muy mal", se limitó a decir la jueza federal de San Isidro en un breve contacto con la prensa donde confirmó lo ocurrido y aclaró que en el momento del robo no estaba en el auto.