Según las estimaciones del Municipio, la pobreza también creció en Rafaela Locales 26/03/2017 Adrián Gerbaudo Si bien no hay estimadores científicos, las demandas siguen creciendo en el área de Desarrollo Social. Así lo dio a conocer el secretario del área José Luis Rossetto, quien adelantó que de continuar a este ritmo, los aumentos para su cartera previstos en el Presupuesto 2017, no alcanzarían: para septiembre u octubre ya no tendrían más los fondos estimados inicialmente.

A comienzos de este mes, se daban a conocer los números de las estimaciones realizadas por la Universidad Católica Argentina, en donde se confirmaban las sospechas de muchos: la pobreza había crecido en el país -había 1,5 millón de "nuevos pobres"- y ya alcanzaba a uno de cada 3 argentinos.

El intendente Luis Castellano, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal, había dicho textualmente lo siguiente: "otras políticas que asumimos para mitigar las consecuencias de la crisis son las que atañen al desarrollo humano, que se ve vulnerado por la situación económica. Alrededor de 93 millones de pesos destinaremos este año a diversos programas vinculados con el desarrollo social (donde aumentamos lo presupuestado en un tercio respecto del año pasado). Seguiremos brindando facilidades para el acceso al suelo y a la vivienda, continuaremos promoviendo el deporte, las actividades formativas vinculadas con la cultura, con la recreación, y con la participación ciudadana".

Pero, las previsiones no habrían alcanzado y los requerimientos de los rafaelinos que ven complicada su realidad se aumentaron más de lo que previó el Municipio. Todo hace suponer que la pobreza también creció en nuestra ciudad, que ya dista de ser aquello de "la Perla del Oeste".

Los datos fueron aportados por el secretario de Desarrollo Social del Municipio, José Rossetto, quien en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 MHz) indicó que "se reforzaron las partidas de ayudas directas, a lo que respecta Desarrollo Social. Esta es una situación que se va empeorando todo los meses: no hay ningún indicador que nos muestre que esto tiende a mejorar o por lo menos, a estabilizarse. Todos los meses vamos sumando un poco más de problemas, de situaciones que están al borde de la vulnerabilidad".

Si bien no hay indicadores científicos que generen una estadística oficial, para Rossetto, "no tengo ninguna duda que ha crecido la pobreza porque ha disminuido el poder adquisitivo de la población. El contacto más directo que tenemos es con la economía informal y que más sufre este tipo de crisis".

Rossetto indicó que "le estamos acercando permanentemente números y datos al Intendente, con quien compartimos la preocupación sobre hasta dónde se va a seguir profundizando el deterioro de la situación social".

Para graficar la situación, dio un dato: "el año pasado, armamos 800 bolsones de útiles escolares. Este año armamos 1.200 y estamos superados. La cantidad de demanda es muchísimo más grande de lo que calculamos". Estos bolsones tienen lo básico para empezar las clases -en colaboración con la Secretaría de Educación- y se le entregan a quienes participan a los chicos que van al Programa de Inclusión Educativa, quienes reciben becas municipales, aquellos que trabajan en las cooperativas del Relleno Sanitario y tienen hijos en edad escolar y a niños que viven en los asentamientos. "También vinieron a pedir por guardapolvos y nosotros teníamos solamente un remanente. Entre un kit escolar y un guardapolvo, se gastan $ 1.000. Imaginate si tenés dos chicos", reflexionó Rossetto.

"Uno puede hacer previsiones, hace cálculos para sostener la demanda. Pero la demanda real te termina superando. Esta situación es permanente. La gente está demandando cada vez más ayuda del Municipio. Un 50% más de útiles y no alcanza, representa un deterioro de social complejo. Entendemos que las etapas se van intensificando", describió.

El año pasado, Rossetto había indicado que había crecido un 20% la ayuda directa del Municipio (alimentos y ayuda primaria). "Este año, sigue estando en el mismo nivel", dijo el funcionario y agregó: "el grueso del aumento de la demanda se dio el año pasado. Pero ahora lo que vemos son situaciones más complejas. Desalojos, por ejemplo, porque se les hace muy difícil pagar alquileres y las tarifas -sobre todo la luz-. Ahí empezamos a complicarnos cada vez más, porque hay cuestiones que exceden al Municipio como lo es la generación de empleo, sobre todo en la parte informal, donde más vemos que se deteriora el tejido social. La gente nos pide posibilidad de trabajo".

También hay pedidos por cuestiones de salud. "Cuando uno habla con la gente de los centros de atención periféricos te dicen que hay una mayor demanda por gente que ha perdido su obra social", describió el funcionario.

"Esta situación no hay forma de revertirla. Siempre digo que Rafaela tiene amortiguadores, pero ya empezaron a hacer ruido y no tenemos más resto para poder seguir enfrentando situaciones, que son peores en otras partes del país, que son consecuencias de esta política económica", dijo el Secretario de Desarrollo Social del Municipio.



"Rotundamente no", contestó Rossetto a la pregunta de si alcanzarían las partidas pensadas estimadas para este año. "Nosotros hicimos las previsiones dentro de lo lógico. No puedo suponer un 200% más si no tengo dinero. Uno tiene parámetros. Si la situación sigue como se está planteando hasta marzo, vamos a estar complicados para septiembre u octubre. Vamos a pedir una ampliación de los expedientes e informaremos al Concejo Municipal lo que va a ocurrir y en qué se va a gastar. Pero hay que ver cómo vienen los recursos: si la actividad económica no levanta, también se va a recaudar menos. Ojalá que no pase", completó.